بإطلالة جذابة.. ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار عبر إنستجرام

نشرت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، صورا جديدة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت ليلى في الصورة بإطلالة جذابة من كواليس العمل مما أثار إعجاب متابعيها.

يذكر أن تصدّرت الفنانة الشابة ليلي أحمد زاهر محرك البحث جوجل بعد عرض الحلقات الأولى من مسلسل في "بيتنا روبرت".

مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبة وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.





يُعرض المسلسل على شاشة CBC، من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة "سي بي سي"، كما يُعرض على قناة "سي بي سي دراما" في تمام الساعة العاشرة مساءً.



