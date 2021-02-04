ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بإطلالة جذابة.. ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار عبر إنستجرام

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:43 م
ليلي احمد زاهر
ليلي احمد زاهر
Advertisements
ندى فكري
نشرت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، صورا جديدة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت ليلى في الصورة بإطلالة جذابة من كواليس العمل مما أثار إعجاب متابعيها.

يذكر أن تصدّرت الفنانة الشابة ليلي أحمد زاهر محرك البحث جوجل بعد عرض الحلقات الأولى من مسلسل في "بيتنا روبرت".

مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبة وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.

يُعرض المسلسل على شاشة CBC، من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة "سي بي سي"، كما يُعرض على قناة "سي بي سي دراما" في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وشاركت ليلى أحمد زاهر في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل الفتوة مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، أحمد خالد صالح، مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.      
بإطلالة جذابة.. ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار عبر إنستجرام
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الجمهور يبحث عن مسلسل في بيتنا روبوت

ليلي أحمد زاهر تتألق في "في بيتنا روبرت"

مسلسل في بيتنا روبوت تريند رقم 1 على اليوتيوب

بصورة له.. عمرو وهبة لـ جمهوره: وأنا بنى آدم عادى خالص

مسلسل في بيتنا روبوت يواصل تصدر يوتيوب

شيماء سيف تريند رقم 1 على اليوتيوب بمشهد من مسلسل "في بيتنا روبوت"

ترشيحاتنا

هبوط حاد لـ أسعار الذهب | تفاصيل

الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية وسقوط حبات البرد على القاهرة خلال ساعات.. فيديو

قادة الإمارات يبعثون برقيات تعزية لـ خادم الحرمين الشريفين

6 أشهر حبس و 1500 جنيه غرامة.. 10 مخالفات مرورية تعرضك للعقوبة وفقا للقانون

زوج رانيا فريد شوقي يفاجئها بمناسبة نجاح شخصية تباهي

ارتدوا الكمامة.. حنفى جبالى للنواب: الالتفاف حول هالة زايد يضر بالصحة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تنصح بتناول هذا المشروب لحمايتك من نوبات القلب

مواصفات DS3 CROSSBACK المنتظر طرحها قريبا.. صور

طريقة سلطة الزبادى.. وصفات متنوعة للمشاوي والمحاشي وأكلات الدايت