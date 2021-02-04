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أخبار العالم

تلبية لطلب القضاء السويسري.. تحرك جديد بشأن مقاضاة حاكم مصرف لبنان

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:08 م
حاكم مصرف لبنان،
حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة
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دعاء أبوهشيمة
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، بإحالة نتائج التحقيق في غسل أموال بحق حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، إلى السلطات السويسرية.


ووفقا لشبكة "إل بي سي" اللبنانية، أرسل مدعي عام التمييز، غسان عويدات، اليوم الخميس، للمدعي العام السويسري النسخة الإلكترونية من مضمون إفادة رياض سلامة وشقيقه وإفادات شهود ومستندات آخرين.


كما تم أيضا إرسال نسخة ورقية عن طريق وزارتي العدل والخارجية.


وحدد قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور جلسة يوم الإثنين المقبل الثامن من فبراير الجاري لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وآخرين. 


وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام، بأن التهم الموجهة لسلامة ورفاقه الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة ومخالفة قرار إداري. 


وفي يناير الماضي، تسلّمت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم طلب تعاون قضائي من السلطات القضائية في ​سويسرا​ بشأن تقديم ​مساعدة​ قضائية حول ملف ​تحويلات مالية​ تخص حاكم ​مصرف لبنان​ . 


وكان سلامة قد كشف عن نوايا الدولة اللبنانية الاتجاه نحو تعويم العملة اللبنانية في مقابل الدولار الأمريكي حيث قال إن "عصر تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي انتهى ونتجه نحو سعر صرف معوم يحدده السوق". 
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