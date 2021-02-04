الصين تنافس فيراري ولامبورجيني وتطرح هونكي HONGQI S9 .. صور

قررت مجموعة FAW الصينية المالكة لعلامة هونكي hongqi إنتاج سيارة هونكي hongqi s9 الخارقة الجديدة في إيطاليا ، و بالتحديد في Emilia Romagna، و هو نفس موطن العلامات الإيطالية الأيقونية مثل لامبورجيني lamborghini و فيراري ferrari و بوجاتي bugatti .





وتتسارع هونكي hongqi s9 من الصفر إلى 100 كيلو متر في الساعة خلال 1.9 ثانية، أي نفس سرعة تيسلا رودستر tesla roadster ، و تصل سرعتها القصوي حتي 400 كيلو متر في الساعة.





وطرحت شركة هونكي hongqi من قبل السيارة هونكي hongqi h9 الفاخرة في دبي تمهيدًا لتوفيرها في السعودية خلال 2021، وتتمتع هونكي hongqi h9 بتصميم خارجي راقٍ وداخلية رحبة فخمة.





وتأتي هونكي hongqi h9 بمحرك 2000 سي سي تيربو بنزين بقوة 252 حصانا مع توفر محرك 3000 سي سي سوبرتشارجر بقوة 283 حصانا ونظام دفع خلفي وناقل حركة أوتوماتيكي دبل كلتش 7 سرعات.







ستقوم هونكي hongqi بتصنيع 70 سيارة فقط من السوبركار هونكي hongqi s9 بسعر تقديري 1.4 مليون دولار، كما تخطط هونكي hongqi لطرح موديلات كهربائية و هايبرد تحت مسمي موديل S في الأعوام القادمة.





وطرحت علامة هونكي hongqi نسخة اختبارية “كونسيبت” للهايبركار في معرض فرانكفورت للسيارات عام 2019 بأرقام أداء مذهلة وقتها بفضل محرك V8 هايبرد بقوة إجمالية تصل إلى 1400 حصان.