ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

الصين تنافس فيراري ولامبورجيني وتطرح هونكي HONGQI S9 .. صور

الخميس 04/فبراير/2021 - 05:38 م
هونكي hongqi s9
هونكي hongqi s9
Advertisements
اشرف عطية
قررت مجموعة FAW الصينية المالكة لعلامة هونكي hongqi إنتاج سيارة هونكي hongqi s9 الخارقة الجديدة في إيطاليا، و بالتحديد في  Emilia Romagna، و هو نفس موطن العلامات الإيطالية الأيقونية مثل لامبورجيني lamborghini و فيراري ferrari و بوجاتي bugatti .

وتتسارع هونكي hongqi s9 من الصفر إلى 100 كيلو متر في الساعة خلال 1.9 ثانية، أي نفس سرعة تيسلا رودستر tesla roadster ، و تصل سرعتها القصوي حتي 400 كيلو متر في الساعة.

وطرحت شركة هونكي hongqi من قبل السيارة هونكي hongqi h9 الفاخرة في دبي تمهيدًا لتوفيرها في السعودية خلال 2021، وتتمتع هونكي hongqi h9 بتصميم خارجي راقٍ وداخلية رحبة فخمة.


وتأتي هونكي hongqi h9 بمحرك 2000 سي سي تيربو بنزين بقوة 252 حصانا مع توفر محرك 3000 سي سي سوبرتشارجر بقوة 283 حصانا ونظام دفع خلفي وناقل حركة أوتوماتيكي دبل كلتش 7 سرعات.

ستقوم هونكي hongqi بتصنيع 70 سيارة فقط من السوبركار هونكي hongqi s9 بسعر تقديري 1.4 مليون دولار، كما تخطط هونكي hongqi لطرح موديلات كهربائية و هايبرد تحت مسمي موديل S في الأعوام القادمة.

وطرحت علامة هونكي hongqi نسخة اختبارية “كونسيبت” للهايبركار في معرض فرانكفورت للسيارات عام 2019 بأرقام أداء مذهلة وقتها بفضل محرك V8 هايبرد بقوة إجمالية تصل إلى 1400 حصان.
الصين تنافس فيراري ولامبورجيني وتطرح هونكي HONGQI S9 .. صور
الصين تنافس فيراري ولامبورجيني وتطرح هونكي HONGQI S9 .. صور
الصين تنافس فيراري ولامبورجيني وتطرح هونكي HONGQI S9 .. صور
الصين تنافس فيراري ولامبورجيني وتطرح هونكي HONGQI S9 .. صور
الصين تنافس فيراري ولامبورجيني وتطرح هونكي HONGQI S9 .. صور
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فيراري تطرح الخارقة موديفيكاتا ferrari gt 488 modificata .. صور

استدعاء سيارات فيراري سوبرفاست ferrari superfast 812 في السعودية بسبب خلل فني .. صور

سعر ومواصفات فيراري بورتوفينو Ferrari portofino في مصر..صور

سيارات هونشي Hongqi الصينية الفارهة تصل الخليج.. صور

هوندا تستدعي موديلات أكورد من 2018 حتى 2020

بعد طرحها في دبي.. سيارات هونشي الصينية الفارهة تقتحم السوق السعودية.. صور

ترشيحاتنا

مدينة سعودية تشهد حالة طوارئ لهذا السبب

بـ الجينز الكاجوال.. ريهام أيمن بإطلالة تكشف رشاقتها.. شاهد

أشرف قاسم يكشف كواليس اجتماعه مع باتشيكو ولاعبي الزمالك

تدريبات ومراجعات .. وزير التعليم يزف بشرى سارة لـ طلاب المرحلة الثانوية

رئيس جالاتا سراي: ربنا يحفظ " الدبابة" مصطفى محمد من العين.. والزمالك كان عنده حق

سقوط السماوى مستمر.. "دكة" رمضان صبحي في بيراميدز تثير الجدل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سائق هيونداي يفقد السيطرة على HYUNDAI AX-1 أثناء اختبارها.. صور

طرق مبتكرة لتقديم النقود كهدية.. صور

أسرع علاج طبيعي للأنيميا