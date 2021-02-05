فتاوى تشغل الأذهان.. الإفتاء: الألعاب الإلكترونية جائزة بشروط.. وتوضيح حكم استخدام النرد في الألعاب الإلكترونية.. وحكم سجود السهو.. صفته ووقته

مع اقتراب رجب .. شروط صحة الصيام

حكم صناعة الطاولة، هل هي حرام أم حلال





نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والأحكام الدينية التي تشغل بال الكثير، نرصدها في التقرير الآتي:





حكم استخدام النرد في الألعاب الإلكترونية ، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " يوتيوب".





وأوضح الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أن هناك قيود لجواز مثل هذه الألعاب، فهي ممكنة بشرط أن تكون لها فائدة كالترويح عن النفس، وألا تؤدى إلى خلافات ومشاجرات ومشاحنات.





وأفاد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه ينبغي عن لعب النرد ومثله من الألعاب المشابه ألا تلهنا عن الأمور المهمة من العبادات والأعمال الوظيفية والواجبات المدرسية للطلاب؛ فهي جائزة بالقيود التي لا تلحق الضرر من ورائها.





وقال الدكتور شوقى علام ،مفتى الجمهورية ،أن اللّعب بالشّطرنج حرام إذا كان على عوضٍ أو أدى إلى ترك واجبٍ أو ارتكاب محرم كالكذب والضرر وغير ذلك ، أما إذا خلا عن ذلك كله فهو حلال عند الإمام أبي يوسف من الحنفية وهو قول عند الشّافعيّة وقول عند المالكيّة؛ لِمَا فيه من شحذ الخواطر وتذكية الأفهام ؛ ولأنّ الأصل الإباحة، ولم يرد بتحريمه نص ولا هو في معنى المنصوص عليه.





وتابع ردا على سؤال هل لعب الشطرنج حلال في الإسلام؟ :"وأي أدلة من القرآن والسنة أو أي من العلماء يؤيد أو يعارض ذلك؟ ،والقول بالإباحة منقول عن أبي هريرة رضي الله عنه وسعيد بن المسيّب وسعيد بن جبيرٍ ومحمّد بن المنكدر ومحمّد بن سيرين وعروة بن الزبير وابنه هشام وسليمان بن يسار والشّعبيّ والحسن البصريّ وربيعة وعطاء.





والمذهب عند الحنفيّة والشّافعيّة وهو قول عند المالكيّة أنّ اللّعب بالشّطرنج مكروه.





ممارسة الألعاب الإلكترونية





قالت دار الإفتاء إن ممارسة الألعاب الإلكترونية تكون جائزة شرعًا إذا كانت تعود بالنفع على الطفل ولا تؤدي إلى الضرر عليه أو على مجتمعه. وتكون محرمة إذا كانت تضر بالطفل وتؤثر على نفسيته وصحته وعقله، فتربي فيه العنف والعدوانية وحب ارتكاب الجرائم ضد مجتمعه وأوطانه.









وأوضحت الدار عبر الفيسبوك: يجب على الوالدين مواجهة خطر هذه الألعاب الإلكترونية، وذلك بأن يختار ما يناسب عمر الطفل ويفيده من هذه الألعاب، بشرط ألًّا تشتمل هذه الألعاب على أي محظورٍ شرعي أو أخلاقي، وينبغي أيضًا على ولي الأمر أن يراقب دائمًا سلوك وأخلاق الطفل أثناء ممارسة هذه الألعاب.





حكم صناعة الطاولة





ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه" ما حكم صناعة الطاولة، هل هي حرام أم حلال؟.









وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الطاولة هي ما يلعب فيها بالنرد أو الزهر، منوها أن العلماء اختلفوا في حكم اللعب بالنرد أو الزهر.









وأشار إلى أن بعض العلماء قالوا يحرم اللعب بالنرد مطلقا لظاهر الحديث الشريف الذي يقول فيه النبي "من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله".









وأضاف، أن بعض العلماء من السلف من بينهم سعيد بن المسيب، قالوا بأنه يحرم اللعب بالنرد إذا كان مصاحبا للقمار، أو يضيع الصلاة وعدم مصاحبته للكلام الفاحش، وكذلك كان قول الشافعية.









وذكر أنه بناء على هذا القول بأنه يجوز اللعب بالطاولة وكل لعبة فيها الزهر، كالسلم والثعبان وبنك الحظ، طالما لم يكن فيها قمار.





قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الصوم والصيام مصدران معناهما لغة الإمساك، وشرعا : إمساك عن مفطر جميع النهار بنية مخصوصة من قابل للصوم من مسلم عاقل طاهر من حيض ونفاس.









وأضاف جمعة عبر الفيسبوك شروط وجوب الصوم هي :

1- الإسلام ـ

2- البلوغ ـ

3- العقل ـ

4- القدرة على الصوم . فلا يجب الصوم على المتصف بأضداد ذلك.





وأكمل: شروط صحة الصوم:

1- الإسلام . فلا يصح صوم الكافر .

2- العقل . ويقصد به التمييز . فلا يصح صوم المجنون أو الصبى غير المميز .

3- النقاء من الحيض والنفاس .

4- قبول الوقت للصوم . بمعنى أن يكون وقت الصوم غير منهى عن صيامه كيوم الفطر والأضحى وأيام التشريق الثلاثة .





أركان الصوم :

1- النية : بالقلب فإن كان الصوم فرضا كرمضان أو نذرا فلابد من إيقاع النية ليلا ويجب التعيين في صوم الفرض كرمضان، وأكمل نية صومه أن يقول الشخص «نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى».









2- الإمساك : عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القيء: سواء قل المأكول والمشروب عند التعمد، فإن أكل وشرب ناسيا أو جاهلا لم يفطر إن كان قريب عهد بالإسلام، أو نشأ بعيدا عن العلماء، وإلا أفطر، والجماع أيضا أما إذا جامع ناسيًا فكالأكل ناسيًا، وأما تعمد القيء فإن غلبه لم يبطل صومه.









3- الممسك : وهو الشخص الصائم (وعد الصائم ركنا في الصيام ولم يعد المصلي ركنا في الصلاة؛ لأن الصوم ليس له صورة في الخارج يحكم بها على الصائم بالصيام بخلاف الصلاة فإنها لها صورة في الخارج يحكم بها على المصلي أنه في الصلاة.









قال الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن من أسباب سجود السهو الشك فى عدد ركعات الصلاة، فإذا تذكر المصلى عقب انتهائه من صلاته أنها قد زاد أو نقص شيء فى عدد الركعات أو واجبات الصلاة وفرائضها؛ سجد للسهو.









وأضاف«جمعة» فى إجابته عن سؤال يقول صاحبه: «صليت الظهر وبعد ذلك تذكرت أني صليت 3 ركعات فقط، هل أصلي الرابعة وأسجد للسهو أم أعيد الصلاة كاملة؟»، أنه إذا كان الفاصل الزمنى قصيرًا بين الانتهاء من الصلاة وتذكر الركعة الناقصة؛ أتى المصلى بها ثم سجد للسهو ولا يجب عليه إعادة الصلاة كاملة، كأن يذكر المصلى الركعة الناقصة وهو يسبح الله عقب صلاته.









حكم تكرار السهو فى الصلاة

قال الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن سجود السهو يشرع في الحالات الآتية: أولًا إذا سلم قبل إتمام الصلاة، ثانيًا عند الزيادة عن الصلاة.









وأضاف «العجمي»، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء، فى إجابته عن سؤال يقول صاحبه "حكم تكرار السهو فى الصلاة؟"، حتى وإن تكرر السهو فى الصلاة ننظر هل ترك الإنسان فرضًا أى ركنا كالسجود أو كالركوع أو غيره فيلزمه قضاء هذا الركن أى يأتى به ثم يسجد للسهو قبل السلام، فإن ترك سُنة من السنن كالتشهد الأول فيلزمه سجدتين يسجدهم قبل السلام.



