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أخبار العالم

اغتيال همجي.. السفيرة الأمريكية ببيروت تعلق على مقتل لقمان سليم وتطالب بتحقيق سريع

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:05 م
لقمان سليم
لقمان سليم
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محمود نوفل
انتقدت ‏السفيرة الأمريكية ‎دوروثي شيا مقتل الناشط اللبناني لقمان سليم والذي عثر عليه اليوم مقتولا بخمس رصاصات في الظهر والرأس حيث قالت: مقتل ‎لقمان سليم اغتيال همجيّ. 

وقالت ‏السفيرة الأميركية في بيان لها منذ قليل : نطالب بإجراء تحقيق سريع في هذه الجريمة وغيرها من عمليات القتل التي لم يتم تحديد المسؤولين عنها. 

وكانت  وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم  قد استنكرت مقتل الناشط اللبناني " لقمان سليم" حيث قالت "جريمة مروّعة أودت بحياة المفكّر لقمان سليم الذي عبّر دومًا عن رأيه في بلد الحريات".

وأضافت وزيرة العدل اللبنانية عبر صفحتها الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة تويتر  "الاستنكار لا يكفي".

وواصلت تغريدتها قائلة  "الاوضاع الخطيرة التي تمر بها البلاد تضاعف المسؤولية على الضابطة العدلية و القضاء بإنجاز التحقيقات بسرعة وبدقة لمنع الإفلات من العقاب".

جدير بالذكر انه قد عُثر على الناشط لقمان سليم اليوم الخميس مقتولًا داخل سيارته بين العدوسية وتفاحتا بمنطقة قريبة من الاوتوستراد.
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