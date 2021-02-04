ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اليوسفي يوميا؟

اليوسفي هو مجموعة متنوعة من برتقال اليوسفي ، في حين أن هناك العديد من أنواع اليوسفي في السوق اليوم، إلا أنها تعتبر جميعها أنواعًا هجينة من برتقال الماندرين.





اليوسفي هو فاكهة حمضيات شهيرة ويرجع ذلك جزئيًا إلى نكهته القوية والحلوة. تشتهر بكونها أحلى من البرتقال بشكل عام. هذا يجعلها خيار حلوى لذيذة وصحية.





الفوائد الصحية

مثل جميع ثمار الحمضيات ، يحتوي اليوسفي على وفرة من فيتامين سي . لديهم أيضًا كمية معتدلة من فيتامين أ ، مع 100 جرام من اليوسفي يوفر لك ما يقرب من 14 ٪ من الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين أ.





كما تم الإبلاغ عن فوائد صحية لتناول قشور اليوسفي ، يحتوي القشر على مادة الفلافونويد الفائقة أو مضادات الأكسدة التي تسمى تانجريتين. أظهرت الفلافونويدات الفائقة نتائج واعدة في الدراسات كطريقة فعالة لخفض الكوليسترول .





تشمل بعض الفوائد الصحية الأخرى لليوسفي ما يلي:





صحة الجلد





يرتبط وجود مستويات صحية من فيتامين سي في جسمك بالحصول على بشرة صحية. لقد ثبت أن فيتامين سي يلعب دورًا حيويًا في كيفية إنتاج جسمك للكولاجين. الكولاجين هو ما يجعل بشرتنا تبدو شابة. ثبت أيضًا أن فيتامين سي قد يمنع ويعالج تلف الجلد الناتج عن التعرض لأشعة الشمس.





صحة العين





فائدة أخرى للمحتوى العالي من فيتامين ج في اليوسفي هي دعم صحة العين من خلال تأخير ظهور إعتام عدسة العين والضمور البقعي المرتبط بالعمر. هناك أدلة على أن فيتامين سي ومضادات الأكسدة الغذائية الأخرى يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة عينيك لفترة أطول.





صحة القلب





أظهرت دراسة استمرت خمس سنوات على أكثر من 500000 بالغ أن تناول ما لا يقل عن نصف كوب من الفاكهة الطازجة مرة واحدة يوميًا قد يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. كان المشاركون الذين تناولوا الفاكهة يوميًا أقل عرضة للوفاة بسبب النوبات القلبية أو السكتات الدماغية بنسبة 33٪ تقريبًا. اليوسفي خيار رائع لاستهلاكك اليومي من الفاكهة.





التغذية

بالإضافة إلى احتوائه على فيتامين ج ، يعتبر اليوسفي مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية. تعد إضافة الألياف إلى نظامك الغذائي طريقة رائعة لفقدان الوزن . يجب أن تهدف النساء تحت سن الخمسين إلى الحصول على 25 جرامًا من الألياف يوميًا ، ويجب أن يحاول الرجال حوالي 38 جرامًا.



