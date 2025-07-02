مفاجأة مهاجم فاركو ينتقل إلى الزمالك.. تفاصيل

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن أحمد شريف مهاجم فاركو ينتقل الى الزمالك مقابل 30 مليون جنيه.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"عاجل ورسميا .. أحمد شريف مهاجم فاركو ينتقل الى الزمالك مقابل 30 مليون جنيه ليكون أول الصفقات الرسمية للفريق الأبيض".

وأضاف :"واعارة عمر الساعي لاعب خط وسط الأهلي الى النادي المصري لمدة موسم واحد".



كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن أحمد الأحمر، قائد فريق كرة اليد بالقلعة البيضاء وأحد أبرز رموز اللعبة في مصر وإفريقيا، أبدى رغبته في خوض تجربة احترافية جديدة خارج البلاد، وذلك خلال فترة الانتقالات المقبلة، تمهيدًا لاختتام مسيرته الرياضية الحافلة.

وأشار المصدر إلى أن أحمد الأحمر أبلغ إدارة النادي بنيته في الرحيل، مؤكدًا أن لديه طموحًا لخوض تحدٍ أخير قبل الاعتزال، في ظل عروض تلقاها من أندية خارجية ترغب في الاستفادة من خبراته الكبيرة.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس إدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، اجتماعًا مع الأحمر خلال الأيام القليلة المقبلة لمحاولة إثنائه عن القرار، في ظل حاجة الفريق لقيادته داخل الملعب خلال الموسم المقبل، الذي يسعى خلاله النادي لاستعادة هيمنته على البطولات المحلية والقارية.