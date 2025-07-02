تركي آل الشيخ لعفيفي: "عساك اتغطيت كويس".. ورد ساخر من المحلل المصري

رد المحلل الرياضي المصري أحمد عفيفي بطريقة طريفة على تعليق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عقب تأهل نادي الهلال إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وكان تركي آل الشيخ قد نشر عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" مقطع فيديو لتحليل سابق لأحمد عفيفي تحدث خلاله عن قوة فريق مانشستر سيتي، موجّهًا رسالة ساخرة لجماهير الهلال نصحهم فيها بـ"النوم مبكرًا وعدم متابعة المباراة".

وعلق آل الشيخ على الفيديو قائلًا:"عساك اتغطيت كويس ونمت؟ وما كان فيه كوابيس."

وجاء رد أحمد عفيفي حيث أعاد نشر التغريدة مرفقًا صورته الشخصية وعلق بكلمات مقتضبة تحمل روح الدعابة:

"أنا اللي جبته لنفسي."

At dawn from the gateway to Mars, the launch of Starship’s second flight test pic.twitter.com/ffKnsVKwG4 — SpaceX (@SpaceX) December 7, 2023



