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ديني

أنشودة يا أيها المختار بصوت محمد ياسر وزياد عبد السلام

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:31 م
المنشدان محمد ياسر
المنشدان محمد ياسر وزياد عبد السلام
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محمود ضاحي
أبدع المنشدان محمد ياسر الشبكة، وزياد عبدالسلام، في محاكاة ابتهال " يا أيها المختار"  للمبتهل والقارئ الشيخ طه الفشني. 

وحل المنشدان محمد ياسر الشبكة، وزياد عبدالسلام، ضيفان على موقع صدى البلد، إذ قدما ندوة إنشادية تخللها تلاوة من آيات القرآن الكريم بصوت مقرئي القرآن الكريم القدامى مثل محمد فعت وصديق المنشاوي ومصطفى اسماعيل.

ويعد الضيفان من ذوي الهمم، حيث فقدا نعمة البصر، فأكرمهما الله بجمال الصوت وحسن الأداء في الإنشاد وتلاوة القرآن الكريم.

 وتم تكريم الضيفين عقب الندوة لدورهما في نشر سماحة الدين الإسلامي بصوتيهما العذب، وجهودهما في نشر ثقافة الإنشاد الديني .
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