القومية لصحة المرأة: مرض السرطان يحتاج إلى تضافر جهود المجتمع بأكمله

قال الدكتور أحمد مرسي المدير التنفيذي للجنة القومية لصحة المرأة، إن الدولة إنشاءت برنامج لمكافحة سرطان الثدي، مشددا على أن البرنامج مستمر طوال العام، ويأتي اليوم العالمي للسرطان من أجل توعية المواطنين بأهمية الكشف ومكافحة سرطان الثدي.



وأكمل "مرسي" خلال حواره ببرنامج " المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن اليوم العالمي للسرطان انشئ عن طريق تحالف دولي لمكافحة السرطان، منوها إلى أن اليوم العالمي يؤكد على أن مرض السرطان يحتاج إلى تضافر جهود المجتمع بأكمله.



وأضاف، خلال يوم المرأة العالمي وزيرة الصحة أخذت توجيهات من الرئيس السيسي لبدء مبادرة محاربة أمراض الثدي، منوها إلى أن المبادرة تبدأ من خلال الفحص المبكر للإصابة بالسرطان.



وأوضح، أن سرطان الثدي من أكثر الأمراض انتشار ولهذا شددت الدولة على ضرورة الفحص المبكر، مشيرا إلى أن برنامج صحة المرأة يستهدف المرأة بداية من 18 عاما.



واسترسل: لدينا 30 مليون سيدة نهدف إلى توصيل الخدمة والمبادرة لهم، معقبا: يجب أن يتم إجراء الكشف بشكل دوري.

