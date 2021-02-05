تعرف على جهود أجهزة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجارى

تمكنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط ( 25 طن من الأعلاف الحيوانية – 1,500طن غراء) بحوزة (المدير المسئول عن مصنع للإعلاف الحيوانية والغراء ، كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة) لقيامه بمزاولة نشاطًا غير مشروع بتصنيع الأعلاف الحيوانية والغراء غير المطابقة للمواصفات القياسية وتعبئة منتجاته داخل عبوات بدون بيانات تجارية بقصد طرحها للبيع بالسوق لجمهور المتسهلكين .

كما تم ضبط ( 23 أسطوانة غاز أكسجين) مجهولة المصدر وبدون مستندات بحوزة (المدير المسئول عن شركة للخدمات البترولية بدائرة قسم شرطة الدخيلة) لقيامه بتجميع أسطوانات غاز الأكسجين بدون ترخيص بقصد حجبها عن التداول وإعادة بيعها بالسوق السوداء ، مستغلًا ظروف إنتشار فيروس "كورونا".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى .



