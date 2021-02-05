الأمن العام يضبط قاتل خفير زراعي بالغربية لسرقة جرار

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من كشف لغز مقتل خفير خصوصى داخل محزن جرارات بالغربية.
تبلغ لمركز السنطة الغربية بتاريخ 1 فبراير الجاري من مالك لشركة للاستيراد والتصدير 44 سنه بمقتل خفير خصوصي داخل الشونة ملكه مُخصصة لتخزين الجرارات الزراعية ومساحتها 2000 م محاطة بسور من الطوب ووجود كسر بقفل باب الشونة وسرقة أحد الجرارات الزراعية وما تبين من وجود جثة ٦٢ سنه - مقيم دائرة المركز ) وبها 3 جروح قطعية أحد الجرارات الزراعية وسرقة هاتفه المحمول.
توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث ان مرتكب الواقعة –مزارع ٤٢ سنه مقيم عزبة أبو طرطور دائرة مركز كفر الزيات - سبق اتهامه فى قضية ضرب " من ذوي الاحتياجات الخاصة "الصم والبكم ".
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه حال قيادته الجرار الزراعي الـمُستولي عليه بالقرب من مسكنه وتبين إصابته بجرح قطعي بإصبع يده اليمني ووجود آثار دماء متفرقة على الجرار - بمناقشته من خلال الاستعانة بأحد خبراء التخاطب - اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة وقرر أنه بتاريخ 31/12/2020 توجه للشونة " محل البلاغ " وادعي رغبته فـى شراء بعض قطع الغيار وانصرف من المكان – وصباح اليوم التالي توجه للشونة ولدي محاولته سرقة الجرار حاول الخفير الخصوصي الإمساك به ومنعه فتعدي عليه بسكين فأودي بحياته واستولي على (الجرار - والهاتف المحمول الخاص بالخفير)- أرشد عن ( الهاتف المستولي عليه - الملابس التى كان يرتديها وقت ارتكاب الواقعة) وقرر بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بأحد المصارف بالقرب من محل سكنه .. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.