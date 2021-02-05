الأمن العام يضبط قاتل خفير زراعي بالغربية لسرقة جرار

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من كشف لغز مقتل خفير خصوصى داخل محزن جرارات بالغربية.





تبلغ لمركز السنطة الغربية بتاريخ 1 فبراير الجاري من مالك لشركة للاستيراد والتصدير 44 سنه بمقتل خفير خصوصي داخل الشونة ملكه مُخصصة لتخزين الجرارات الزراعية ومساحتها 2000 م محاطة بسور من الطوب ووجود كسر بقفل باب الشونة وسرقة أحد الجرارات الزراعية وما تبين من وجود جثة ٦٢ سنه - مقيم دائرة المركز ) وبها 3 جروح قطعية أحد الجرارات الزراعية وسرقة هاتفه المحمول.





توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث ان مرتكب الواقعة –مزارع ٤٢ سنه مقيم عزبة أبو طرطور دائرة مركز كفر الزيات - سبق اتهامه فى قضية ضرب " من ذوي الاحتياجات الخاصة "الصم والبكم ".



