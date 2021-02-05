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الرئيس يوجه بالانتهاء من مشروع النقل المتكامل خلال عام

الجمعة 05/فبراير/2021 - 08:55 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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أسامة علي
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة الانتهاء من تنفيذ مشروع مركز النقل المتكامل.


وقال السيسى للمهندس المشرف على تنفيذ المشروع، خلال فيديو أذاعته إكسترا نيوز، إن مركز النقل المتكامل سيكون مشروعا عظيما للغاية، لذا يجب الانتهاء منه خلال عام فقط، معقبا "أنا عارف إنه صعب".

وأكد الرئيس السيسى أن محطة الحافلات التى يتم تنفيذها لن يكون لها مثيل بمصر.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة صيانة الطرق والمحاور المؤدية لمركز النقل المتكامل.
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