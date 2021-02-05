ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

موسيماني يكشف عن شرط وحيد لتجاوز الأهلي عقبة البايرن

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:10 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الحكيم أبو علم
أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رغبة فريقه في تقديم عرض قوي أمام بايرن ميونيخ الألماني، الاثنين المقبل، في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام بقطر.

وأضاف موسيماني: «مباراة بايرن ميونيخ لا تحتاج إلى الحديث بشكل كبير عن الخطط والفنيات، بقدر ما تحتاج إلى تركيز شديد في كيفية تقديم عرض قوي ومميز، واختيار طريقة لعب تتناسب مع مواجهة بطل أوروبا».

وأوضح: «دراسة بايرن ميونيخ فنيًّا وتكتيكيًّا أمر مهم للغاية بالطبع، ولكن مهما درست سيكون الأمر صعبًا للغاية، خاصة أننا نواجه قائمة لاعبين مميزين على المستوى الفردي والخططي والمهاري».

وأوضح المدير الفني للأهلي أن فريقه يتطلع إلى الاستفادة من أخطائه في مباراة الدحيل أمس في ضربة البداية بمونديال الأندية، التي فاز فيها الأهلي بهدف نظيف، من أجل تجنب تكرارها في مواجهة بطل أوروبا المقبلة.

وقال: «نسير في مسيرتنا بمونديال الأندية خطوة خطوة. في البداية كنا نطمع في الفوز بدوري أبطال إفريقيا من أجل المشاركة في كأس العالم، وهو ما تحقق، وبعدها بدأ التفكير في الفوز على الدحيل في افتتاحية المشوار بالمونديال من أجل مواجهة بايرن ميونيخ في قبل نهائي البطولة، واليوم نحن أمام تحدٍّ جديد بمواجهة بطل دوري أبطال أوروبا».

وأتم موسيماني: «أتمنى مواجهة بايرن ميونيخ ونحن نرتدي قميصنا الأحمر الأساسي، وننتظر دعم جماهيرنا في الملعب من أجل تقديم عرض قوي أمام البايرن».
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

إليسا تبعث برسالة نارية لحسن نصر الله

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من زبدة الفول السوداني؟

ضربة موجعة للاتحاد السكندري.. إصابة نجم الفريق برباط صليبي

لمرضى الكوليسترول.. احرص على تناول البيض بهذه الكمية فقط

جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"

تحرك عاجل من السلطات.. مدينة سعودية تشهد زحاما كبيرا رغم كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأحمر شفاه فاقع.. نسرين أمين تثير الجدل بهذه الإطلالة

بعد معاناته من ضيق التنفس.. مريض يكتشف ابتلاعه سماعة أذن أثناء نومه

تعرف على أسعار موديلات سيات اتيكا SEAT ATECA 2021 اليوم في مصر.. صور