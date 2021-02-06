ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 6-2-2021 بمحافظات مصر

السبت 06/فبراير/2021 - 08:31 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
Advertisements
فرح علاء الخولي
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 6- 2- 2021، في القاهرة  والمحافظات.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكاثف الشبورة المائية على بعض الطرق صباح اليوم، ونصحت قائدي السيارات يتوخي الحذر والقياد بهدوء، وتوقعت سقوط امطار من خفيفة الي متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وأيضا سلاسل جبال البحر الأحمر.    
وننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم على النحو التالي: 

القاهرة الصغرى 12 والعظمى  21
  
الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 20
  
مطروح الصغرى 13 والعظمى 20
   
بورسعيد الصغرى 14 العظمى 20
 
شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 25
 
الغردقة الصغرى 15 والعظمى 24
 
الأقصر الصغرى 13 والعظمى 24
 
أسوان الصغرى 12 والعظمى 25
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 1-12-2020 بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 6-1-2021 بالقاهرة والمحافظات

11 في القاهرة.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 16-1-2021

طقس اليوم.. انتهاء فرص سقوط الأمطار وظهور الشبورة.. فيديو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 23 - 1 - 2021 بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 26-1-2021 بمحافظات مصر

ترشيحاتنا

غريب.. شاهد نمو الشعر على إصبع فتاة بسبب حادثة في صغرها| صور

تعرف على دعاء الاستفتاح في صلاة الفجر.. 12 حقيقة عنه يغفلها كثيرون

إصابة الفنان أحمد العوضي أثناء تصوير مسلسله الجديد.. تفاصيل

بدون دموع.. طرق سحرية لتقطيع البصل

أهم ما أنجبت السينما المصرية.. حنان مطاوع تنعي عزت العلايلي

أسعار الذهب اليوم السبت 6 - 2 - 2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات سيارة الممثل الأمريكي كيفن هارت KEVIN HART الخارقة.. صور

نتخلص منها ولا نعرف فوائدها.. استخدامات مذهلة لأكياس الشاي المستعملة

لكزس تطور LEXUS LF جديدة SUV عالية الأداء ..صور