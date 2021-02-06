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أخبار العالم

ألمانيا تسجل أكثر من 2.2 مليون إصابة بكورونا

السبت 06/فبراير/2021 - 09:28 ص
صدى البلد
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شريف عيد
أعلن معهد روبرت كوخ بألمانيا، اليوم السبت، وصول إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى أكثر من 2.2 مليون إصابة، كما سجلت أكثر من 16 ألفا و200 حالة وفاة حتى الآن. 

وطالبت منظمة الصحة العالمية بضرورة إعطاء الأولوية في الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا "كوفيد-19" لكبار السن، والعاملين في المجال الصحي.

وأعرب دكتور تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية عن انزعاجه من الخطاب المقلق في بعض الدول عن أن وفاة كبار السن أمر عادي، مشددا على أهمية حماية كل الأرواح بغض النظر عن العمر أو الجنس أو مستوى الدخل أو الوضع القانوني أو العرق أو أي اعتبارات أخرى.

وقال أدهانوم في مؤتمر صحفي إن عدد اللقاحات الموجودة بأنحاء العالم، يزيد الآن عن عدد الإصابات المُسجلة، مشيرا إلى أن أكثر من 75% من اللقاحات موجودة في 10 دول فقط وأن حوالي 130 دولة يقطن بها 2.5 مليار شخص لم تعطِ بعد أي جرعة من اللقاح لسكانها.

وبينما يعترف  أدهانوم بواجب الدول في حماية مواطنيها، لكنه يؤكد أنه من الأفضل أن تقوم البلدان بعد تطعيم العاملين الصحيين وكبار السن، بمشاركة اللقاحات الموجودة لديها حتى تتمكن الدول الأخرى من تطعيم تلك الفئات.

وأضاف "إذا لم نوقف انتشار الفيروس في كل مكان، قد يؤدي ذلك إلى رجوعنا إلى ما كنا عليه".
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