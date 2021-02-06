تصل لـ 350 جنيها.. خبير مروري يكشف الرسوم الجديدة على تراخيص السيارات.. شاهد

نفى اللواء صفوت كامل، الخبير المروري، وجود قانون للمرور جديد، موضحا أنها مجرد تعديلات على القوانين القديمة، معقبا: "مفيش حاجة أسمها قانون مرور جديد وهناقش ثلاثة قوانين يوم الثلاثاء المقبل لتتواكب مع نهضة الطرق".







وأضاف اللواء صفوت كامل، خلال استضافته في برنامج "صباح البلد"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن مشكلة المرور في مصر، تتمحور حول آليات تنفيذ القانون، وسلوكيات البعض، مشيرا إلى أن الدولة تتواكب مع الرقمنة، في وضع تعديلاتها.





ولفت إلى أن إحدى اللجان النوعية بمجلس النواب، اعتمدت توفير الموارد المالية، من خلال رسم على كل عام ترخيص، يخصص لتطوير المنظومة النقل.





وأوضح أن الرسم يتم تحديده، على حسب السعة اللترية للسيارة ، موضحا أن الأقل من 1000 سي سي 60 جنيها، والسيارات ذات الـ 1000 لـ 1300 سي سي 70 جنيها، والأعلى رفاهية 350 جنيها.





منوها أنه في حالة الترخيص لمدة ثلاثة سنوات، يتم دفع الرسوم عن الثلاث سنوات، بالزيادة السنوية.