ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تصل لـ 350 جنيها.. خبير مروري يكشف الرسوم الجديدة على تراخيص السيارات.. شاهد

السبت 06/فبراير/2021 - 09:38 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Advertisements
نورهان رأفت
نفى اللواء صفوت كامل، الخبير المروري، وجود قانون للمرور جديد، موضحا أنها مجرد تعديلات على القوانين القديمة، معقبا: "مفيش حاجة أسمها قانون مرور جديد وهناقش ثلاثة قوانين يوم الثلاثاء المقبل لتتواكب مع نهضة الطرق".

وأضاف اللواء صفوت كامل، خلال استضافته في برنامج "صباح البلد"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن مشكلة المرور في مصر، تتمحور حول آليات تنفيذ القانون، وسلوكيات البعض، مشيرا إلى أن الدولة تتواكب مع الرقمنة، في وضع تعديلاتها.

ولفت إلى أن إحدى اللجان النوعية بمجلس النواب، اعتمدت  توفير الموارد المالية، من خلال رسم على كل عام ترخيص، يخصص لتطوير المنظومة النقل.

وأوضح أن الرسم يتم تحديده، على حسب السعة اللترية للسيارة ، موضحا أن الأقل من 1000 سي سي 60 جنيها، والسيارات ذات الـ 1000 لـ 1300 سي سي 70 جنيها، والأعلى رفاهية 350 جنيها.

منوها أنه في حالة الترخيص لمدة ثلاثة سنوات، يتم دفع الرسوم عن الثلاث سنوات، بالزيادة السنوية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بحد أقصى 10 آلاف جنيه.. تعرف على رسوم ترخيص الإعلانات بالقانون الجديد

10 آلاف جنيه رسوم لمدة 3 سنوات.. شروط مهمة لترخيص إعلانات الطرق

بعد ١٦ عاما خلاف على أرقام سيارة.. مجلس الدولة يحسم نزاعا بين مواطن والمرور

تعرف على مدة تراخيص إعلانات الطرق وحالات مدها وفقا للقانون الجديد

إزالة لافتات"الخطر يقترب".. اعرف عقوبة قد تواجه صاحب شركة الدعاية

ابرز تعديلاته 6 أشهر حبس و300 جنيه غرامة..البرلمان يناقش قانون المرور الأسبوع المقبل

ترشيحاتنا

فى عيد ميلاد صاحبة أدوار + 18.. تعرف على العمر الحقيقى لـ ناهد يسرى وعدد زيجاتها

موقفها مترفّع وأكثر إيجابية.. وزير الخارجية اللبناني يتحدث عن مصر في أزمة بلاده

أخر وقت لصلاة الضحى وهل يجوز صلاتها بعد الظهر؟.. اعرف رأي الشرع

الإسماعيلي بعد تصريحات الشامي: حظر إعلامي على اللاعبين وغرامات للمخالفين

بإطلالة طبيعية.. سلمى أبو ضيف تنشر صورة جديدة لها بدون مكياج

جثة مجهولة في دبي ونداء عاجل من الشرطة الإماراتية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكونات من مطبخك..علاج تقلصات المعدة في لمح البصر

نتائج مذهلة.. مكون طبيعي لتقوية وتطويل الشعر

مواصفات سيارة الممثل الأمريكي كيفن هارت KEVIN HART الخارقة.. صور