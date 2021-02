مقطع فيديو أثار الرعب .. فتاة تنشر فيديو من غرفة نومها و تستغيث

نشرت فتاة روسية مقطع فيديو داخل غرفة نومها لعناكب سامة اكله للحوم اقتحمت غرفتها في الليل و فوجئت بها في الصباح بعد ان رأت احد العناكب يتناول قطعة لحم من طبق به دجاج كان في الغرفة .

حسب ما ورد في صحيفة " ديلي ميل" البريطنية، فإن صديقة والدة طفلة أرسلت مقطع فيديو لصديقتها لتخبرها بذلك المشهد المرعب بعد عدم تصديقها لها بوجود ذلك النوع من العناكب بغرفة الطفلة في استراليا .

قالت السيدة والدة الطفلة أنها استيقظت ذات يوم و وجدت طفلتها تخبرها بوجود عدد من العناكب في غرفتها، و عندما شاهدتهم لم تبالي لعددهم، و لكن الازمة كانت عندما وجهت الكشاف لتضئ جزء آخر من الغرفة لتجد اضعاف العناكب في زاوية آخرى من الغرفة .

قالت السيدة أنها شعرت بالصدمة الشديدة من أعداد تلك العناكب، و بالبحث وراء شكلها الغريب و الضخم، علمت أنها من انواع العناكب التي تتغذى على اللحوم و ليست عادية .

جدير بالذكر ان السيدة أوضحت أيضا أنه ربما يكون السبب في إنتشار ذلك العدد من العناكب هو ارتفاع درجة الحرارة بعض الشئ في الأيام الماضية مما أدى إلى فرار مثل هذه الحيوانات غلى منازل المواطنين .

