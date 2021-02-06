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أخبار العالم

العراق: ضبط مخزن أعتدة ومتفجرات لـ داعش في الأنبار

السبت 06/فبراير/2021 - 12:01 م
العراق
العراق
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أمينة الدسوقي
أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم السبت، عن ضبط مخزن أعتدة ومتفجرات لداعش في قضاء هيت بمحافظة الأنبار.

وذكرت وكالة الاستخبارات في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "ومن خلال تفعيل الجهد الاستخباري واستنادًا لمعلومات استخباراتية دقيقة من قبل المصادر تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الأنبار في وزارة الداخلية من ضبط المخزن الرئيسي للأعتدة والمواد المتفجرة لما يسمى ولاية الأنبار في عصابات داعش الإرهابية بالمناطق الصحراوية القريبة من قضاء هيت ناحية كبيسة والذي تروم العصابات الإجرامية استخدامه للقيام بعمليات ارهابية في الأقضية (هيت والرمادي والفلوجة) ضمن محافظة الأنبار".

وأشارت الوكالة إلى أنه "تم العثور بداخله على (20) عبوة لاصقة مغناطيسية و (10) أحزمة ناسفة ،منها دروع شرطة مفخخة و (20) جهاز تفجير و(119) عبوة ناسفة و (250) قداح تفجير كهربائي وعادي و بكرتان من فتيل الكوارتز وست سبح تفجير"، لافتًا الى أنه " تم رفع المواد وضبطها ،وسيتم تسليمها الى الجهات المختصة".
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