نائب محافظ الفيوم يشهد إطلاق حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية

شهد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، إطلاق فعاليات الحملة القومية الأولى لعام 2021، لتحصين الماشية "جاموس- أبقار- أغنام - ماعز" ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، فضلًا عن ترقيم وتسجيل الماشية، وذلك من مقر الوحدة البيطرية بقرية العامرية التابعة لمركز الفيوم، بحضور الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم.
أوضح مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن الحملة بدأت عملها اليوم في جميع مدن ومراكز وقري محافظة الفيوم من خلال 92 وحدة طبية بيطرية، لترقيم وتسجيل الماشية غير المسجلة، لتسهيل حصرها وتحصينها للوقاية من الأمراض، وذلك بالتنسيق بين مديرية الطب البيطري بالفيوم، والهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة.
وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملة تستهدف تحصين 177 ألف رأس ماشية لرفع مناعتها ضد الأمراض المختلفة، مؤكدًا أن لجان التحصين ستقوم بمباشرة عملها في مقار اللجان أو الانتقال إلي منازل المواطنين والمربين للتحصين وترقيم الحيوانات تيسيرًا عليهم.
وأشار نائب محافظ الفيوم، الى أهمية حث وتوعية الفلاحين ومربي الماشية بأهمية التحصين للحفاظ علي الثروة الحيوانية، مؤكدًا على لجان التحصين أن تجوب كافة مراكز وقري وعزب المحافظة، وعلي جميع مربي الماشية التعاون مع لجان التحصين البيطرية.
وأكد عماد ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجياتها، مشيرًا إلى ضرورة تعاون كافة الجهات المعنية، حتي تحقق الحملة أهدافها المرجوة بما يعود بالنفع على مربي الماشية وصغار المزارعين.