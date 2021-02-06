ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري الإسباني.. غرناطة ينتزع تعادلاً قاتلاً من ليفانتي

السبت 06/فبراير/2021 - 05:33 م
صدى البلد
Advertisements
محمد السعيد
حسم التعادل الإيجابي 2 - 2 مباراة ليفانتي وغرناطة، التي أقيمت على ملعب ألكوراز، ضمن منافسات الجولة الـ 22، من مسابقة الدوري الإسباني.
تقدم ليفانتي عن طريق خوسي لويس موراليس في الدقيقة 30، قبل أن ينجح كينيدي في تعديل النتيجة لصالح غرناطة  في الدقيقة الـ 40 .

وعاد خوسي لويس موراليس مجددا لتسجيل الهدف الثاني لفريق ليفانتي في الدقيقة 67 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 90 تمكن غرناطة من تسجيل هدف قاتل عن طريق روبرتو سولدادو في الدقيقة 90، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة في النهاية.

وبهذا التعادل رفع غرناطة رصيده إلى النقطة 30 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما وصل ليفانتي إلى النقطة 27 في المركز التاسع.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الدوري الإسباني.. خيتافي يتعادل 1-1 مع أتليتك بلباو.. سيلتا فيجو يفوز 3-1 على غرناطة.. وريال سوسيداد يتعادل 1-1 مع فياريال

غرناطة يخطف تعادلا قاتلا من هويسكا في مباراة مثيرة بـ الدوري الإسباني

الدوري الإسباني .. غرناطة يحقق فوزا شاقا 2-1 على فالنسيا

أتليتكو مدريد ينتزع صدارة الدوري الإسباني بفوز قاتل على ألافيس

الدوري الممتاز.. البنك الأهلي ينتزع تعادلا قاتلا من سموحة.. فيديو

الاتفاق ينتزع فوزا قاتلا من الرائد في مباراة مثيرة بالدوري السعودي ..فيديو

ترشيحاتنا

السيسي: نثق في قدرة الاتحاد الأفريقي برئاسة الكونغو على التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة

الشناوى هيفطس.. نبيل الحلفاوي يتوقع نتيجة مباراة الأهلى وبايرن ميونخ

بيان عاجل من الخطوط الجوية الإماراتية بشأن السفر إلى الكويت

الحقيقة الكاملة في 7 أيام.. ماذا حدث في عقار الجيزة المشتعل؟

بـ ماكياج خوخي.. ليلى أحمد زاهر تستعرض جمالها على إنستجرام

نداء عاجل من الصحة العالمية إلى العالم لإنهاء جائحة كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجزر.. ثروة من مضادات الأكسدة

بإطلالة مختلفة.. ريهام أيمن تبهر متابعيها في أحدث ظهور

بإطلالة جريئة.. زوجة كريم فهمي تتألق في عيد ميلادها