الدوري الإسباني.. غرناطة ينتزع تعادلاً قاتلاً من ليفانتي

حسم التعادل الإيجابي 2 - 2 مباراة ليفانتي وغرناطة، التي أقيمت على ملعب ألكوراز، ضمن منافسات الجولة الـ 22، من مسابقة الدوري الإسباني.

تقدم ليفانتي عن طريق خوسي لويس موراليس في الدقيقة 30، قبل أن ينجح كينيدي في تعديل النتيجة لصالح غرناطة في الدقيقة الـ 40 .





وعاد خوسي لويس موراليس مجددا لتسجيل الهدف الثاني لفريق ليفانتي في الدقيقة 67 من عمر المباراة.





وفي الدقيقة 90 تمكن غرناطة من تسجيل هدف قاتل عن طريق روبرتو سولدادو في الدقيقة 90، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة في النهاية.





وبهذا التعادل رفع غرناطة رصيده إلى النقطة 30 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما وصل ليفانتي إلى النقطة 27 في المركز التاسع.