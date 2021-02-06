ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

سكان شارع المجزر الآلي بمحافظة الجيزة يشكون من غمر رشاح المياه بالقمامة

السبت 06/فبراير/2021 - 09:59 م
صدى البلد
Advertisements
احمد قطب
أرسل القارئ مهدي إيهاب خليل شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضرراً من وجود رشاح بالقرب من المجزر الآلي بالهرم.

وقال "خليل" في شكواه نحن سكان شارع المجزر الآلي متفرع من شارع اللبيني هرم بمحافظة الجيزة  نعاني من وجود رشاح أبو عوض بكامل طوله وكامل عمقه تغمره القمامة وهو يبعد خمس دقائق سيراً من الأهرامات والوضع وبائي للغاية، حيث إن الرشاح اختفت منه المياه من كثرة القمامة والمنطقة مهملة وحالنا سيئ للغاية رغم أننا في الهرم .

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360. 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

سكان عزبة العسيلي فى الجيزة يطالبون باستكمال مشروع الصرف

مدينة الهدى أبوصير بالمرج غارقة في مياه الصرف الصحي.. صور

سكان النزهة 2 محور عرابي يعانون من انتشار القمامة

شارع محمد عويس بالقناطر بلا إنارة ومياه الصرف مختلطة بالقمامة.. فيديو

رشاح بلبيس يحصد أرواح المواطنين.. والأهالي يطالبون المسئولين بردم الترعة

سكان عمارات المانسترلي للمسئولين : رعاة الأغنام يحتلون منطقة القرية الفرعونية

ترشيحاتنا

المصري يهزم المقاولون العرب 1-0 ويصعد للمركز الثالث في الدوري

نبيلة عبيد باكية: اتصلت بعزت العلايلي اطمن عليه قالولي خبر وفاته

بالأسماء .. وفاة 11 شخصا بينهم عروسان بطريق الكريمات

نداء عاجل من الداخلية الكويتية للمواطنين والمقيمين

بسبب معاناته مع فيروس كورونا .. وفاة فنان شهير داخل المستشفى

برصاصتين.. أقارب عروس ينهون حياة العريس في الكوشة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأكل للثور والورد للميزان وتليفون للدلو .. هدية عيد الحب على حسب كل برج

أنقصت وزنها..نهى عابدين تثير الجدل بملابس جريئة فى احدث جلسة تصوير.. شاهد

ماذا يحدث بالجسم عند تناول البطاطا يوميا ؟