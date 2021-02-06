سكان شارع المجزر الآلي بمحافظة الجيزة يشكون من غمر رشاح المياه بالقمامة

أرسل القارئ مهدي إيهاب خليل شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضرراً من وجود رشاح بالقرب من المجزر الآلي بالهرم.





وقال "خليل" في شكواه نحن سكان شارع المجزر الآلي متفرع من شارع اللبيني هرم بمحافظة الجيزة نعاني من وجود رشاح أبو عوض بكامل طوله وكامل عمقه تغمره القمامة وهو يبعد خمس دقائق سيراً من الأهرامات والوضع وبائي للغاية، حيث إن الرشاح اختفت منه المياه من كثرة القمامة والمنطقة مهملة وحالنا سيئ للغاية رغم أننا في الهرم .





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