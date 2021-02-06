احتفالاً بعيد الحب.. مليكة تطرح "عارف بجد" خلال ساعات على اليوتيوب

تستعد النجمة الشابة مليكة، لطرح أحدث أعمالها الغنائية وهي أغنية بعنوان "عارف بجد" خلال ساعات عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب بالتزامن مع طرحها عبر إحدى المنصات الموسيقية.





وأعربت مليكة عن سعادتها بطرح الأغنية في هذا الموعد بالتزامن مع احتفالات عيد الحب، مضيفة بأن أغنية "عارف بجد" من كلمات هاني عبدالكريم، ألحان مدين، توزيع أحمد عادل، هندسة صوت مصطفى رؤوف، متمنية أن تنال الأغنية استحسان جمهورها.





وتقول كلمات الأغنية:





عارف بجد علمتني وعرفت جنبك الدنيا اكتر

وانا بشكرك على إني عشت وشفت نفسي بتغير





بتعرف تصالح إمتى وتعرف تخاصم إمتى

وتعرف تعيش على غيرك وعايش إنت

قايل كلام نفسي افهمه ونفسي اعرف الجرأه منين





جبتها عشان تقول صالحتني صدقت كدبه إنت كدبتها



