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تعليم

اتحاد طلاب تربية عين شمس: خطة لتأهيل الخريجين لسوق العمل

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:01 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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باسنتي ناجي
قال وحيد هشام رئيس إتحاد طلاب كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، إن الأنشطة الطلابية مازالت تسير بشكل إيجابى "أون لاين" عبر الصفحة الرسمية للاتحاد الطلابي، مؤكدًا تقديم كافة أنواع الأنشطة الطلابية من مسابقات وكورسات ودورات تدربية.


وأوضح هشام خلال تصريحاته لـ موقع صدى البلد ،أن لجنة الجوالة بالكلية تقدم "الورشة الثقافية الإلكترونية الأولى " والتي تعتبر الأولى والفريدة من نوعها في الكليات.


وأشار رئيس إتحاد الطلاب أن أهداف تلك الورشة هي مواكبة التكنولوجيا والتطورات التي أصبحت في كافة مجالات الحياة التي نمر بها منذ بداية فيروس كورونا .

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كان الطالب " وحيد هشام " رئيس إتحاد طلاب كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس أوضح في تصريحات سابقة له ، أن الإتحاد الطلابي الآن يعمل على خطة تطوير من حيث تأهيل الطالب لسوق العمل بعد التخرج وذلك بعد موافقة إدارة الكلية عن طريق مبادرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد قرار الإعتماد على التعليم عن بعد .


وأوضح " هشام " خلال تصريحاته لموقع صدى البلد ، أن النشاط الطلابي هذا العام  يهتم بالطالب من حيث تأهيل الطلاب بالمهارات الحياتية والمسابقات العلمية والكورسات التي تساعده في التطور، لافتًا إلى كورسات التعامل مع المنصات التعليمية والذي يعتبر أمرا هاما لكل طالب الآن للإعتماد على التعليم الهجين والتعليم عن بعد.

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وأشار رئيس الإتحاد الطلابي، الى سعي الإتحاد الطلابي لخلق وسيلة تواصل بين الطلاب ووحدة " الاى تي "من خلال الإيميل الجامعي أو أرقام للتواصل الخاص بدلًا من حضور الطالب الى الحرم الجامعي للحفاظ علي التدابير الوقائية .

ولفت هشام إلى الاهتمام بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من حيث تقديم المسابقات والكورسات التي يحتاجها الطلاب.

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