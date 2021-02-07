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خبير اتصالات يكشف طرق اختراق الكاميرات

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:20 ص
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال المهندس أحمد السخاوى خبير أمن المعلومات، إنه من الممكن اختراق أى كاميرا مراقبة تكون متصلة على نفس شبكة الانترنت، والطريقة الأخرى هي فن الاختراق عن طريق التخمين العشوائى لكلمات السر للكاميرات.


وأوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، الذى يقدمة الاعلامى يوسف الحسيني، أنه تم اختراق عدد كبير من كاميرات الشركات الكبرى بتلك الطريقة من الممكن أن يحدث.

 وأشار إلى أن هناك تطبيق على الانترنت من الممكن تحميلة على الموبايل لمعرفة أماكن الكاميرات الموضوعة بالاماكن التي من الممكن أن تكون مختبئة، واسم هذا التطبيق هو “detect spy camera”.
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