خبير اتصالات يكشف طرق اختراق الكاميرات

قال المهندس أحمد السخاوى خبير أمن المعلومات، إنه من الممكن اختراق أى كاميرا مراقبة تكون متصلة على نفس شبكة الانترنت، والطريقة الأخرى هي فن الاختراق عن طريق التخمين العشوائى لكلمات السر للكاميرات.









وأوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، الذى يقدمة الاعلامى يوسف الحسيني، أنه تم اختراق عدد كبير من كاميرات الشركات الكبرى بتلك الطريقة من الممكن أن يحدث.



