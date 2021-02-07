مفاجأة.. دراسة: لقاح كورونا قد لا يقاوم هذه الحالات من الإصابة

حذر العلماء من أن لقاح فيروس كورونا "كوفيد-19" Oxford / AstraZeneca، قد لا يحمي من حالات فيروس كورونا الخفيفة والمتوسطة التي تسببها سلالة جنوب إفريقيا.





كشفت دراسة عن تجارب جديدة على المرضى، ووجدت اختبارات الدم لأولئك الذين تم تطعيمهم أن اللقاح أظهر فعالية منخفضة بشكل كبير ضد سلالة فيروس كورونا في جنوب أفريقيا، حسبما ذكرت فاينانشيال تايمز.





تقول الدراسة: "لم يُظهر نظام الجرعتين من اللقاح الحماية ضد Covid-19 الخفيف إلى المتوسط ​​بسبب البديل الجنوب أفريقي"، وتقول إن الفعالية ضد Covid-19 الشديدة ، والاستشفاء والوفيات لم يتم تحديدها بعد.





الدراسة، التي قادتها جامعة ويتواترسراند في جنوب إفريقيا وجامعة أكسفورد، سجلت 2026 مريضًا بمتوسط ​​عمر 31، تم إعطاء نصف المجموعة جرعة واحدة على الأقل من الدواء الوهمي والنصف الآخر تلقى جرعة واحدة على الأقل من لقاح Oxford / AstraZeneca.





قال متحدث باسم AstraZeneca: "نعتقد أن لقاحنا يمكن أن يحمي من المرض الشديد، حيث أن نشاط الأجسام المضادة المعادلة يعادل نشاط لقاحات Covid-19 الأخرى التي أظهرت نشاطًا ضد مرض أكثر خطورة، خاصةً عندما يتم تحسين فترة الجرعات إلى 8 إلى 12 أسبوعًا.





وأضاف متحدث باسم جامعة أكسفورد: "تعمل أكسفورد مع أسترازينيكا لتحسين خط الأنابيب المطلوب لتغيير السلالة إذا لزم الأمر..هذه هي نفس المشكلة التي يواجهها جميع مطوري اللقاحات، وسنواصل مراقبة ظهور متغيرات جديدة تظهر استعدادًا لتغيير سلالة في المستقبل."