برلماني لوزير الاتصالات: متي تنتهي عبارة "السيستم واقع"؟

انتقد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، استمرار وجود عدد من المشكلات المتعلقة بميكنة الخدمات في المصالح الحكومية، قائلا،:" للأسف يضطر المواطنون للذهاب أكثر من مرة للمصالح الحكومية بسبب تعطل السيستم"، موجها حديثه للوزير:" متى تنتهى عبارة السيستم واقع".





جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، معقبا على بيان وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، بشأن أداء وزارته.





وأوضح قرقر، لا يجوز إستمرار ذلك الأمر الذى يتسبب في ضياع وقت وجهد المواطنين، مؤكدا أن قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، اصبح أمر ضرورى في مختلف القطاعات، ويتطلب الاهتمام به في ظل توجه الدولة للتحول الرقمى.

وتابع وكيل لجنة النقل بالبرلمان، للأسف رغم الإعلان عن تغيير الشبكات بنظام الفايبر، إلا أن مشكلات ضعف الإنترنت مازالت موجودة، بالإضافة إلى ارتفاع مقبل الخدمة، خيث أصبحت أقل باقة بقيمة 140 جنيه، تنتهى قبل نهاية الشهر، ما يضع عبئا على كاهل الأسرة المصرية، موجها حديثه للوزير، الإنترنت لم يعد رفاهية، وإنما اصبح أمر أساسى في كل بيت مصري، خاصة في ظل نظام التعليم عن بعد"، واستشهد بدائرته التي تضم مراكز بلقاس والستامونى وجمصه بالدقهلية، موضحا ان بها مجالس قروية لايوجد بها انترنت.





وطالب قرقر، بضرورة حل مشكلات ضعف الخدمة، والعمل على تقويتها وتخفيض قيمة الباقة الشهرية.





كما تساءل عن دور الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حول ما يواجهه المواطنين من تسريب بياناتهم لشركات التسويق العقارى، وغيرها من الشركات.





وطالب، بسرعة حل مشكلات مكاتب البريد، موضحا ان دائرته تعانى من نقص عدد المكاتب، رغم توفير مساحات بالجهود الذاتية وإجراء معاينات لها، إلا انه لم يتم أي شيء حيالها.