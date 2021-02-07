ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائب يطالب بالتصدي لظاهرة دخول الموبايلات بطريقة غير شرعية

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:23 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح عدسة خالد مشعل
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، في حضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا مطالبة النائب محمد الكومي، بالتصدي لظاهرة دخول الموبايلات بطريقة غير شرعية مما يصب فى صالح الاقتصاد غير الرسمي.

وقال الكومي، في كلمته خلال الجلسة العامة، إن جميع الهواتف سواء التي تدخل بطريقة شرعية أو غير شرعية تمنح الاشارة، قائلا: "الله أعلم ماذا يمول الاقتصاد غير الرسمي، قد يكون فيما لا يحمد عقباه".

بدوره أشار النائب إيهاب منصور، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي إلى معاناة المواطن اليومية لا سيما مع سرعة شبكة الإنترنت، قائلًا: "معندناش مشكلة في السعر على قدر أن نحصل على سرعة حقيقية، أننا نصدر مشكلة يومية ويتم تحميل المواطن أعباء مالية إضافية".

ونوه منصور، إلى بعض المشاكل التي عانى منها المواطن مع ماكينات الصرافة خلال جائحة فيروس كورونا، قائلا: تعاونا مع المسئولين في الجيزة، وكنا ننزل من الساعة 4 الفجر لمساعدة المواطنين".

من جانبها قالت النائبة مها عبد الناصر إن مصر خارج ملف مراكز البيانات تماما، فشركة "علي بابا" العالمية عندما قررت إنشاء مركز بيانات لها في المنطقة اختارت "السعودية" لإقامة المركز، مضيفة: أصبحت دول مثل  البحرين رغم قلة العمالة بها والأردن وإسرائيل وجهة للشركات الكبرى لإنشاء مراكز البيانات الخاصة بها وبالنسبة لدول المنطقة احنا كده مش شغالين".

وتساءلت البرلمانية عن خطة الوزارة لتطوير المناطق التكنولوجية لاسيما وأن هناك مراكز بها كابلات فايبر في برج العرب تصلح لإنشاء هذه المراكز".

ونوهت مها عبد الناصر، إلى أهمية التحول نحو صناعة التكنولوجيا بشكل فاعل، بقولها "لا يصح أن نكون مستهلكين فقط للأجهزة التكنولوجية ولا نصنعها".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وكالة الفضاء المصرية تعلن موعد إطلاق القمر الصناعي طيبة 2

المصري الديمقراطي: هناك موارد كثيرة للدولة يجب الحفاظ عليها

نائب يطالب بضرورة الإسراع بترسيم الحدود بين المحافظات

مناقشات حادة تحت قبة البرلمان.. النواب يحاصرون وزير التنمية المحلية بالأسئلة: من الجاني في أزمة مخالفات البناء.. ومصير الأسواق والمواقف العشوائية.. والوزير يقدم كشف حساب

البرلمان يواجه وزير التموين.. النواب ينتقدون الحذف العشوائي من بطاقات التموين وتخفيض وزن رغيف الخبز.. والمصيلحي: 4 مخازن استراتيجية للحفاظ على السلع

برلمانية تطالب بفرض ضريبة على صاحب أى مصنع يجبر العاملين على الاستقالة

ترشيحاتنا

بعد تصدرها التريند.. شاهد أجمل فساتين سامية الطرابلسي

بعد التشهير به.. شريف إكرامي يتخذ الإجراءات القانونية ضد إحدى صفحات التواصل الاجتماعي

خناقة عنيفة.. عريس يعتدي بالضرب المبرح على مصور في حفل زفافه

المخالفات فى النيابة.. ماذا يعنى رفض طعن مرتضى منصور بشأن رئاسة الزمالك

بنحبك يا ريس.. استقبال خاص من أهالي عزبة الهجانة لـ الرئيس السيسي

مدرب حرس الحدود يكشف نقطة وحيدة فى صالح الأهلي أمام بايرن ميونيخ

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الجيل الجديد من S-Class موديل 2021 في مصر

جذابة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات صفاء سلطان

لأول مرة.. كيا سيراتو 2022 تظهر أثناء اختبارها