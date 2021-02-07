بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون جديدًا لإتاحة قنوات الدفع الإلكتروني

قام بنك مصر مؤخرًا بتوقيع بروتوكول تعاون مع المجموعة الوطنية فيكسد سليوشنز لخدمات التحول الرقمي وأمن المعلومات، وقام بالتوقيع إيهاب درة رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع ببنك مصر ومحمد الحارثي الرئيس التنفيذى لقطاع الخدمات وتطوير الأعمال للمجموعة الوطنية فيكسد سليوشنز، وذلك بحضور لفيف من قيادات البنك و المجموعة الوطنية، ويهدف البروتوكول إلى التكامل والتطوير التكنولوجي وخدمات أمن المعلومات لإتاحة قنوات الدفع الإلكتروني لبنك مصر على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء والمنصات الرقمية الأخرى لتقديم خدمات المرافق العامة وذلك من خلال اتاحة أنظمة التكامل والربط المؤمن بين الجانبين بما يضمن تحقيق كفاءة المعاملات عبر المنصات الرقمية.

وتأتي تلك الاتفاقية تماشيًا مع توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين بما يتوافق مع احتياجاتهم ويعد هذا التعاون نموذج ناجح للشراكات بين القطاعات المختلفة للتوسع في سبل التعاون في كافة التخصصات لدعم منظومة التحول الرقمي وتقديم عناصر جديدة من الحلول الرقمية والقادرة على الاستدامة والمنوط بها تقديم خدمات الدفع الإلكترونية وذلك للتيسير والتسهيل على المواطنين الحصول على الخدمات المختلفة، ويعمل البنك جاهدًا على التوسع في تقديم خدمات الدفع الإلكترونية وذلك لدعم جهود الدولة لنشر ثقافة الشمول المالي، وتفعيل خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتحول تدريجيًا إلى المجتمع اللا نقدي من خلال نشر ثقافة التعامل ببطاقات الدفع الإلكترونية، وجدير بالذكر أن البنك قام بالتعاقد مع العديد من الجامعات الحكومية والخاصة والهيئات المختلفة للمساهمة في ذلك.

كذلك يقوم البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام و الخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات - حسابات مرتبات)، وذلك بخلاف تقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك، وعلى صعيد المنتجات الإلكترونية فقد عمل البنك على التوسع في إصدار المحفظة الإلكترونية الخاصة ببنك مصر BM Wallet.

هذا ويسعى بنك مصر دائمًا لدعم جهود التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر في تقديم الخدمات المصرفية و المالية بصورة ميسرة و متطورة، و يعمل البنك على تعزيز تميز خدماته و الحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائمًا التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.