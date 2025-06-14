مصرع إسرائيلية وتصاعد الحرائق في الأبراج السكنية بـ تل أبيب

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل سيدة إسرائيلية، مساء الجمعة، متأثرة بإصابتها خلال الضربات الصاروخية التي شنتها إيران على مواقع مختلفة داخل إسرائيل، في إطار التصعيد العسكري المستمر بين الجانبين.

وفي سياق متصل، أعلن جهاز الإطفاء الإسرائيلي أن فرقه تعمل على التعامل مع سلسلة من الحوادث التي وصفت بـ"الكبرى" عقب الهجوم الإيراني، من بينها عمليات إنقاذ لأشخاص حوصروا داخل برج عالٍ نتيجة القصف الصاروخي المباغت.

وذكرت إدارة الإطفاء في بيان رسمي أن فرقها تتعامل مع حوادث متعددة، لا سيما في منطقة دان التي تقع ضمن محيط تل أبيب، حيث تم الدفع بوحدات متخصصة إلى برج شاهق الارتفاع لإجلاء المحاصرين وإخماد الحرائق، إلى جانب الاستجابة لحوادث أخرى في موقعين منفصلين تعرضا لأضرار مباشرة.

وأظهرت لقطات مصورة بثتها وكالة "فرانس برس" من وسط تل أبيب تصاعد أعمدة الدخان والنيران من أحد الأبراج السكنية الكبرى، حيث بدت فجوة واسعة في المبنى جراء الانفجار الذي أحدثته الصواريخ الإيرانية.

مارتفعت أعداد المصابين الإسرائيليين جراء الهجمات الصاروخية التي استهدفت وسط إسرائيل، حيث وصلت الإصابات في منطقة جوش دان إلى 63 مصابًا، بينهم اثنان في حالة حرجة، وفق "القناة 12" العبرية.

ونقلت القناة العبرية عويل الإسرائيليين الذين فقدوا بيوتهم جراء الضربات الصاروخية الإيرانية، حيث دُمّرت بيوت في هذه المنطقة بالكامل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أهداف داخل إسرائيل,

ودعا الجيش الإسرائيلي المدنيين إلى ضرورة الدخول إلى الملاجئ.

وذكرت تقارير صحفية، الجمعة، أن صواريخ إيرانية قد سقطت بالقرب من وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، مساء اليوم الجمعة، مع بدء هجوم إيراني "انتقامي".

من جانب آخر، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يشن ضربات صاروخية على إيران.

وأعلن الإعلام الرسمي الإيراني، صباح السبت، عن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي فوق العاصمة طهران للتصدي لهجوم إسرائيلي جديد.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن الدفاعات الجوية دخلت الخدمة خلال دقائق، للتعامل مع مقذوفات أطلقتها إسرائيل باتجاه العاصمة.

توسيع العمليات

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي عن توسيع نطاق عملياته، مؤكداً في بيان رسمي أنه استهدف قاعدتين جويتين تابعتين لسلاح الجو الإيراني في كل من همدان وتبريز، الواقعتين غرب البلاد. وأوضح البيان أن الضربة الإسرائيلية أدت إلى تدمير قاعدة تبريز بالكامل.

وجاء هذا التصعيد بعد ساعات قليلة من الضربات الواسعة التي نفذتها إسرائيل، الجمعة، على منشآت عسكرية ونووية إيرانية في طهران ومحيطها، والتي أعقبتها إيران بهجوم صاروخي مكثف استهدف الأراضي الإسرائيلية، شمل مسيرات ووابل من الصواريخ الباليستية.

داخل إسرائيل، أعلن جهاز الإطفاء عن استنفار كامل للتعامل مع سلسلة من "الحوادث الكبرى" الناتجة عن القصف الإيراني. وقالت إدارة الإطفاء في بيان إن طواقمها تعمل في عدة مواقع داخل منطقة دان المحيطة بتل أبيب، حيث تجري عمليات إنقاذ لأشخاص محاصرين في مبنى شاهق اندلع فيه حريق كبير، إلى جانب التدخل في موقعين آخرين تعرضا لأضرار بالغة.