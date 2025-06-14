استشاري أسري: أسلوب المرأة فى الاعتراض يصنع مشكلة مع الزوج..إليك الحل

أكد محمود صابر المحامي والاستشاري الأسري، أن من حق الزوجة الاعتراض على ما لا يُرضيها داخل العلاقة الزوجية، مشددًا في الوقت نفسه على أن طريقة الاعتراض هي العامل الحاسم في تحديد ما إذا كان النقاش سيؤدي إلى تفاهم أم إلى تصادم.

وأوضح محمود صابر خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الكثير من الخلافات تبدأ بسبب أسلوب التعبير، وليس بسبب مضمون الشكوى، مؤكدًا أن استخدام نبرة هادئة وكلمات مناسبة يفتح باب الحوار، بينما الأسلوب الحاد أو الاتهامي يغلق كل قنوات التواصل.

وأضاف أن المرأة الذكية تدرك جيدًا متى تتكلم، وكيف توصل وجهة نظرها بطريقة تحفظ كرامتها، وتحافظ على الاحترام المتبادل داخل العلاقة، مشيرًا إلى أن الاعتراض لا يعني المواجهة، وإنما يعكس وجود وعي وإحساس بالمسؤولية تجاه العلاقة الزوجية.

واختتم صابر حديثه بالتأكيد على أن "الذكاء العاطفي" في التعامل، خاصة من جانب الزوجة، يُعد مفتاحًا أساسيًا للحفاظ على استقرار الأسرة وتجاوز ما يُسمى مجازًا بـ"الغباء الزوجي".