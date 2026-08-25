أسامة عرابي: الأهلي لن يقبل خسارة أي بطولة هذا الموسم

أكد أسامة عرابي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الفريق الأحمر لن يقبل تكرار سيناريو الموسم الماضي، مشددًا على أن المنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها ستكون هدفًا أساسيًا خلال الموسم الجديد.

وقال عرابي، خلال تصريحات إذاعية: "الأهلي مش هيقبل خسارة أي بطولة زي السنة الماضية، ومش هيقبل الخسارة أو عدم المنافسة على أي بطولة من البطولات اللي هيشارك فيها".

وتأتي تصريحات أسامة عرابي في ظل سعي الأهلي لاستعادة المنافسة بقوة على جميع الألقاب، خاصة بعد بداية الفريق للموسم الجديد بتحقيق الفوز على الشرقية إنبي.

وحقق الأهلي الفوز على نظيره الشرقية إنبي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد.

ويستعد الأهلي لخوض ثاني مبارياته في الدوري، عندما يواجه نظيره زد، يوم الجمعة المقبل الموافق 28 أغسطس 2026، ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وزد في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على استاد القاهرة الدولي، حيث يبحث الفريق الأحمر عن مواصلة انتصاراته وحصد ثلاث نقاط جديدة في مشواره نحو المنافسة على لقب الدوري.

وتحمل مواجهة زد أهمية كبيرة للأهلي، في ظل رغبة الفريق في تحقيق بداية قوية للموسم، ومواصلة المنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها، وفقًا لتأكيدات أسامة عرابي.