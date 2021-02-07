مدير عام مراكز الثقافة الإسلامية: واجب المسلم إصلاح الدنيا بالدين

زارت قافلة الأوقاف الدعوية مجمع الشيخ موسى عبد الله حسين بحي الجبل بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور ، حيث تم تفقد المنشأت المختلفة للمجمع من خلوة لتحفيظ القران ، ومدارس التعليم النظامي ومعهد على غرار المعاهد الأزهرية ، ومكتبة ، ومسجد ، وخلال الزيارة التي قامت بها قافلة الأوقاف.





أكد عبد العاطي أمين عام الأوقاف الاتحادية أن زيارة القافلة تأتي في إطار التعاون بين وزارتي الأوقاف في مصر والسودان.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف فهمي مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف أن حب النبي (صلى الله عليه وسلم) يجمعنا ويؤلف بين قلوبنا جميعًا.

ومن جانبه أكد الشيخ/ نور الدين مدير عام مراكز الثقافة الإسلامية أن واجب المسلم إصلاح الدنيا بالدين ، وهذا يتطلب العلم والفهم والعمل في سياق من الأخلاق الفاضلة.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن هناك إجراءات تتم لسد العجز في عدد الأئمة، وقال إنه هناك 653 خطيب مكافأة تم تعيينهم كأئمة علي درجة مالية وظيفية، وإن عدد الخطباء غير المعينين في حدود 3 آلاف.









جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على جمعة، اليوم الأحد، لمناقشة ما جاء ببيان وزير الأوقاف الذي ألقاه أمام المجلس بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 2 من فبراير 2021، فيما يخص: (الأوقاف بجميع أنواعها وشئون البر، وشئون الدعوة الإسلامية، وهيئة الأوقاف المصرية).









وتابع الوزير: "يوجد نحو 4 آلاف واعظ، وفتحنا الباب لجميع المحالين إلي المعاش من الأئمة، وهناك أساتذة الجامعة متطوعون، وآخرون يحصلون علي مكافأة، حيث تم رفع المكافأة من 75 إلي 250 جنيه للخطبة، مع التدرج من هذا المبلغ".









واستكمل وزير الأوقاف: "دخلنا العام الماضي من الموارد الذاتية صرفناه بالكامل، وفي خطة العام الجاري يبلغ مليار و200 مليون، منها أكثر من 600 مليون جنيه لتحسين أحوال الأئمة".









وأشار إلي أنه تم رفع من 100 إلي 120 جنيه بدل الخطبة، وأوضح أن سيتم استئناف مسابقة خطباء المكافأة خلال الفترة المقبلة، بعد وقفها بسبب ظروف جائحة كورونا.



