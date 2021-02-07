ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

اللي معاه ربنا بيمشي على الماية.. شاهد: أحدث ظهور لـ محمد رجب

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:44 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نشر الفنان محمد رجب صورة جديدة له  من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق محمد رجب على الصورة قائلا " # ضربة_معلم جابر ابو المكارم #الي_معاه_ربنا_بيمشي_علي_الماية ". 

وشارك محمد رجب فى بطولة مسلسل "ضربة معلم" وهو من  تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة  ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوى، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

"ضربة معلم" التعاون الثانى بين الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى حققوه في مسلسل "الأخ الكبير"، وشارك فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، إيهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بملابس العمال.. محمد رجب يشارك متابعيه بصورة من كواليس ضربة معلم

بـ الكمامة.. شاهد: أحدث ظهور لـ محمد رجب على السوشيال ميديا

بالجلباب الصعيدي.. محمد رجب يخطف الأنظار في أحدث ظهور له

جابر أبو المكارم.. محمد رجب ينشر صورة من مسلسل ضربة معلم.. شاهد

منور يا معلم.. محمد رجب يشارك متابعيه بـ صورة له | شاهد

شاهد أحدث ظهور لـ محمد رجب من المسجد النبوى الشريف

ترشيحاتنا

ببنطلون مشجر.. ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

ضيف يحرج مفيدة شيحة على الهواء: هو أنت عندك مشكلة مع الرجالة؟

الكويت.. قرارات رسمية بإبعاد العمالة الوافدة بشروط محددة

قبل رحيله بساعات .. رشوان توفيق يكشف تفاصيل آخر مكالمة مع عزت العلايلى

فضيحة في الأنفيلد.. ليفربول يسقط بالأربعة أمام مانشستر سيتي بـ البريميرليج

السعودية.. تحرك عاجل بعد خطأ تقني خلال مؤتمر الصحة بشأن كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس رياضية.. دنيا سمير غانم تبهر الجمهور بأنوثتها

ببنطلون مشجر.. ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

هتحل كل مشاكلك .. 7 وصفات لتجميل وتفتيح البشرة الدهنية