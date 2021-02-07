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وزير الشباب يحفز لاعبي الأهلي قبل مباراة بايرن ميونخ فى مونديال الأندية .. فيديو

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:54 م
الأهلي وبايرن ميونخ
الأهلي وبايرن ميونخ
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محمد القاضي
قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه يتابع تطورات بعثة الأهلي في قطر.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، : «الأهلي يمثل نفسه ويمصل مصر، وكأس العالم للأندية بطولة عالمية».

وتابع: «نحفز الأندية في مصر علي المشاركة في البطولات العالمية ونقدم لهم كافة الدعم»، مؤكدا: «الرياضة لها دور كبير، وهناك تشجيع من القيادة السياسية ودعم للرياضة».

وقال وزير الشباب والرياضة،: «الأهلي بطل القارة الإفريقية وسوف يبذلون كل الجهد للخروج بالنتيجة الأفضل أمام بايرن ميونخ»، متابعا: «لاعبو الأهلي أبطال أفريقيا ولا بد أن يثقون بأنفسهم، وإن شاء الله نشوف أداء كبير للنادي الأهلي».

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