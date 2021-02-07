فضح محام بعد ظهوره دون قصد يمارس الرذيلة أمام محاكمة إلكترونية

فضح أمر محام خلال جلسة استماع مباشرة للمحكمة عبر تطبيق زووم بعد أن شوهد وهو يمارس الرذيلة مع مساعدته في مكتبه.





ووفقًا لصحيفة ديلي ستار البريطانية ، وصف المحامي هيكتور باريديس روبلز بأنه وصمة عار لمهنته من قبل القاضي الذي يترأس جلسة الاستماع الافتراضية بعد الانطلاق في أدائه المصنف على شكل X أثناء تشغيل الكاميرا.





تظهر اللقطات المذهلة المحامي وهو يتجرد من ملابسه ويجلس على كرسي بينما تقف امرأة سمراء عارية معه.





يراقب القاضي جون تشوهوا توريس في حالة صدمة، بينما يستمر فعل المحامي الفاضح لأكثر من دقيقة.





تحاول مساعدته أيضًا تنبيه المحامي إلى أن علاقاتهما الحميمية تتم مراقبتها وتسجيلها في بث مباشر عام.





وقع الحادث نهاية الشهر الماضي خلال جلسة استماع افتراضية في منطقة جونين بوسط بيرو.





وكان المحامي يدافع عن أحد المعتقلين بعد عملية ضد عصابة إجرامية منظمة.