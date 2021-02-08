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أخبار العالم

وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 470 ألف حالة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:42 ص
وفيات كورونا في الولايات
وفيات كورونا في الولايات المتحدة
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شريف سيد
تخطت وفيات الولايات المتحدة الأمريكية بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حاجز الـ 470 ألف حالة وفاة. 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، السبت الماضي، عن تجاوز أعداد التطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم لأعداد الإصابات. 

وطالبت منظمة الصحة العالمية بضرورة إعطاء الأولوية في الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا "كوفيد-19" لكبار السن، والعاملين في المجال الصحي.

وأعرب دكتور تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية عن انزعاجه من الخطاب المقلق في بعض الدول عن أن وفاة كبار السن أمر عادي، مشددا على أهمية حماية كل الأرواح بغض النظر عن العمر أو الجنس أو مستوى الدخل أو الوضع القانوني أو العرق أو أي اعتبارات أخرى.

وقال أدهانوم في مؤتمر صحفي إن عدد اللقاحات الموجودة بأنحاء العالم، يزيد الآن عن عدد الإصابات المُسجلة، مشيرا إلى أن أكثر من 75% من اللقاحات موجودة في 10 دول فقط وأن حوالي 130 دولة يقطن بها 2.5 مليار شخص لم تعطِ بعد أي جرعة من اللقاح لسكانها.

وبينما يعترف  أدهانوم بواجب الدول في حماية مواطنيها، لكنه يؤكد أنه من الأفضل أن تقوم البلدان بعد تطعيم العاملين الصحيين وكبار السن، بمشاركة اللقاحات الموجودة لديها حتى تتمكن الدول الأخرى من تطعيم تلك الفئات.

وأضاف "إذا لم نوقف انتشار الفيروس في كل مكان، قد يؤدي ذلك إلى رجوعنا إلى ما كنا عليه".

وأكد أهمية أن تشارك الدول ما لديها من لقاحات بعد تطعيم العاملين الصحيين وكبار السن، مشددا على الحاجة لتوسيع نطاق الإنتاج بشكل كبير.
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