9 مرشحين يتنافسون علي مقعد محامين جنوب الدقهلية

ويتنافس على مقعد نقيب جنوب الدقهلية 9 مرشحين من بينهم النقيب الحالي محمد طه الغمري وإبراهيم عبد السلام وأشرف شكري وإيهاب عبد الفتاح ورضا السعيد سلامة وعلاء رزق وعلي أمين ونبيل موافي ووليد الأجاوي.

فيما تعقد الانتخابات في 6 مراكز انتخابية جنوب الدقهلية، في كل من المنصورة، طلخا، ميت غمر، السنبلاوين، تمي الأمديد، أجا .

ومن المقرر أن يضم ورق التصويت 4 ورقات، الأولى لانتخاب النقيب، الثانية لاختيار عضو الشباب، الثالثة لاختيار أعضاء المجلس، الورقة الرابعة للتصويت على الميزانية.