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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تكريم جديد للبنك الأهلي المصري تقديرا لريادته في الحلول الأمنية ودعمه للصناعة المحلية

البنك الاهلى
البنك الاهلى
أحمد عبد القوى

حصل البنك الأهلي المصري على تكريم خاص من شركة Madico الأمريكية الرائدة عالميًا في مجال تصنيع أفلام الحماية للواجهات الزجاجية، تقديرًا لدوره البارز في تعزيز مفاهيم الحماية وتقديم حلول أمنية متطورة على مستوى القطاع المصرفي، مما يعكس إنجاز جديد يضاف إلى سجل نجاحات البنك الأهلي المصري في مجال الابتكار الأمني.

    حضر التكريم يحيى أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري وحسام الحجار رئيس مجموعة الدعم الإداري للبنك الأهلي المصري وجيم فورد مدير المبيعات الدولية شركة Madico الأمريكية المتخصصة في الحلول الأمنية ومنتجات الحماية ونادر وهيب وكيل شركة Madico الأمريكية في مصر.

     حيث صرح يحيى أبو الفتوح أن هذا التكريم يأتي في اطار ريادة البنك الأهلي المصري ليس فقط بالأعمال المصرفية بل أيضا بالأعمال الإدارية والأمنية والأفكار والحلول الذكية لتشجيع الصناعة المصرية، وتقليل الاستيراد وتشغيل العمالة المصرية، وكذا تتويجًا للتعاون المتميز بين البنك وشركة Madico الأمريكية، خاصة بعد قيام البنك الأهلي المصري بابتكار فكرة التصنيع المحلي لأفلام الحماية باستخدام إطار معدني خاص، وهو ما يمثل نقلة نوعية في مجال حماية الواجهات الزجاجية، وخطوة عملية هامة لتوطين تكنولوجيا الحماية الحديثة داخل السوق المصري، والذي يدعم بشكل فعال الصناعة المحلية واستراتيجية التقليل من الاستيراد تماشيا مع توجهات الدولة، مؤكدا التزام البنك الأهلي المصري بتطبيق أعلى معايير الأمان والحماية، إلى جانب حرصه الدائم على الابتكار في تقديم الخدمات والحلول، بما يواكب التطورات العالمية ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات المحلية الحديثة.

      ومن جانبه أكد حسام الحجار حرص البنك الأهلي المصري على الاستمرار في تبني الأفكار التي تخدم الصناعة المحلية وتعزيز الاكتفاء الذاتي ودفع عجلة الإنتاج المحلي بالمصانع المصرية بدلاّ من استيرادها من الشركة الأمريكية، موضحا أن البنك يستهدف تطبيق معايير الاستدامة ورفع معدلات الجودة، إضافة الى توفير أفكار وحلول تصلح لاستبدال أي منتجات مستوردة تحتاجها انشطة البنك بمنتجات محلية سواء صناعة مصرية خالصة أو بأعلى نسبة تجميع محلي، خاصة أن العينة المنتجة في مصر مطابقة للمواصفات الأمريكية وبذات مستوى الجودة، موضحا أن مصنع قادر بالهيئة العربية للتصنيع قام بتبني مبادرة البنك، والتي أسفرت عن بدء التجارب وإنتاج عينات من اصطمبات مختلفة، حيث تم ارسالها الى الشركة الامريكية واعتماد العمل بها في الواجهات الزجاجية لكل البنوك.

     وقد أعرب جيم فورد عن فخره بالإبداع الهندسي والنهج الاحترافي الذي يتبناه البنك الأهلي المصري، مشيرا إلى أن هذه المبادرة لا تساهم فقط في رفع كفاءة الحلول الأمنية، بل ان إصرار البنك الأهلي المصري على التصنيع المحلي انعكس تأثيره الإيجابي على كل القطاع المصرفي المصري سواء بتوفير مئات الملايين من الدولارات كان سيتم صرفها على استيراد الأمتار الطولية من الإطار المعدني لتثبيت الفيلم المستورد على الواجهات للبنك وكل البنوك العاملة في مصر وذلك بعدد كبير من المباني والفروع المنتشرة بالجمهورية، إضافة الى أن تكلفة المتر الطولي للمنتج المحلي المصنع في مصر والمعتمد من المصنع الأمريكي تقل بنسبة 70% عن تكلفة المستورد.

    وأفاد نادر وهيب أن هذه المبادرة فتحت المجال للكثير من المجالات الأخرى التي عرضها البنك والتي تضمنت وضع حلول لزجاج السيارات المصفحة لشركات نقل الأموال بوضع أفلام حماية لزجاج السيارات توفر بنسبة كبيرة في تكلفة الزجاج المصفح وتقلل وزن الزجاج الثقيل جداّ بسبب السمك وبنسبة كبيرة مما أتاح توفير في استهلاك الوقود وتقليل حدوث خدوش بالزجاج تستلزم تغييره علي فترات قصيرة، إضافة إلى فكرة إقامة فرع اخضر بتصميم متوافق مع البيئة النظيفة ومبادئ الاستدامة بالاستعانة بمنتجات زجاجية مغطاه بأفلام حماية تقلل الإضاءة بالفرع وتعتمد علي الضوء الخارجي الطبيعي خلال فترات النهار وتحافظ علي درجات الحرارة وتقلل استهلاك التكييف من الطاقة.

البنك الاهلى بنك تكريم

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