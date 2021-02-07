ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

توقيع بروتوكول لتوصيل الكهرباء لمساكن التعاونيات بالمنصورة بـ 11 مليون جنيه

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:38 م
اجتماع محافظ الدقهلية
اجتماع محافظ الدقهلية
Advertisements
همت الحسينى
شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والمهندس محمد عسل رئيس مجلس ادارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، مراسم توقيع بروتوكول لتوصيل الكهرباء لأبراج التعاونيات السكنية " كمبوند الياسمين" بمدينة المنصورة باجمالى 968 وحدة سكنية والتى ظل العمل بها متوقفا لمدة تزيد على العشرين عاما، وفى مبادرة من محافظ الدقهلية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزاراء بشأن ضرورة العمل المتواصل بالتنسيق فيما بين كافة الاجهزة التنفيذية بالمحافظات لانهاء مشكلات المواطنين.

وقدمت المحافظة دعما ماليا قدرة 11 مليون جنيه من الصناديق الخاصة بالمحافظة وهو قيمة المقايسة المطلوبة لتوصيل الكهرباء لهذه الوحدات السكنية وذلك للعمل على انهاء مشكلة تلك الابراج وسرعة تسليمها للحاجزين لها من قبل الهيئة العامة للتعاونيات التابعة لوزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة.

 وقال محافظ الدقهلية انه منذ اول يوم عمل له فى نوفمبر 2019  محافظا للدقهلية وحتى الان وهو يعمل بكل الجهد بالتعاون مع كافة الاجهزة لانهاء هذه المشكلة منذ ان تم عرضها مشيرا بان توقيع بروتوكول اليوم مع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ينهى معاناة الحاجزين لهذه الابراج وبالطبع يساهم فى اقتراب موعد تسليمها لهم من قبل هيئة التعاونيات.

 واكد محافظ الدقهلية اننا جميعا هنا فى الدقهلية كأجهزة تنفيذية على كافة المستويات وبجميع القطاعات نعمل من اجل تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين حل مشكلاتهم تحقيقا لرضا المواطنين تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.

هذا وقد وقع البروتوكول عن محافظة الدقهلية اللواء عبد القادر النورى وكيل اول الوزارة السكرتير العام للمحافظة ، وعن شركة شمال الدلتا لتوزيع كهرباء المهندس عبد الناصر عبد الفتاح على.
توقيع بروتوكول لتوصيل الكهرباء لمساكن التعاونيات بالمنصورة بـ 11 مليون جنيه
توقيع بروتوكول لتوصيل الكهرباء لمساكن التعاونيات بالمنصورة بـ 11 مليون جنيه
توقيع بروتوكول لتوصيل الكهرباء لمساكن التعاونيات بالمنصورة بـ 11 مليون جنيه
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

موسيماني يلتقي المدير الفني لبايرن ميونيخ قبل اللقاء المرتقب

بالتركية .. أحمد حسن يبعث برسالة لـ مصطفى محمد

طلب جديد بالرحيل .. الأزمات تحاصر بيراميدز وتهدد مسيرته فى الدوري

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم

الإفتاء: الطلاق الإلكتروني يقع بشروط

ليفاندوفسكي يتحدى الأهلي: فريق قوي وسنقاتل من أجل الفوز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. كيا سيراتو 2022 تظهر أثناء اختبارها

في عيد ميلاددها.. 15 صورة تبرز جمال وأناقة نادين نسيب نجيم

بعد تصدرها التريند.. شاهد أجمل فساتين سامية الطرابلسي