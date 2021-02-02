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تعليم

الأطقم الطبية بجامعة المنصورة تبدأ بتلقى لقاح كورونا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:31 م
جامعة المنصورة
جامعة المنصورة
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همت الحسينى
شهدت اليوم مستشفيات جامعة المنصورة بدء تلقى الاطقم الطبيه للقاح كورونا المستجد .

فيما تلقى الدكتور الشعراوي كمال مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة اللقاح بعد تسجيل الاستمارة المطلوبة للموافقة على تلقي اللقاح مطمئنا  الجميع على سلامة اللقاح وأمانه .

كما دعا الدكتور الشعراوى كمال جميع الأطقم الطبيه في المستشفيات بسرعة التسجيل على المنظومة الالكترونية لتلقي اللقاح طبقا للاجراءات المتبعه .

كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على مايبذله من  جهود لتوفير اللقاحات لهم لحمايتهم من الإصابة بالعدوى لاستمرار تقديم افضل خدمة طبية للمرضى خلال الجائحة.

الأطقم الطبية بجامعة المنصورة تبدأ بتلقى لقاح كورونا
الأطقم الطبية بجامعة المنصورة تبدأ بتلقى لقاح كورونا
الأطقم الطبية بجامعة المنصورة تبدأ بتلقى لقاح كورونا
الأطقم الطبية بجامعة المنصورة تبدأ بتلقى لقاح كورونا
الأطقم الطبية بجامعة المنصورة تبدأ بتلقى لقاح كورونا
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