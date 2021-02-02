الأطقم الطبية بجامعة المنصورة تبدأ بتلقى لقاح كورونا

شهدت اليوم مستشفيات جامعة المنصورة بدء تلقى الاطقم الطبيه للقاح كورونا المستجد .





فيما تلقى الدكتور الشعراوي كمال مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة اللقاح بعد تسجيل الاستمارة المطلوبة للموافقة على تلقي اللقاح مطمئنا الجميع على سلامة اللقاح وأمانه .





كما دعا الدكتور الشعراوى كمال جميع الأطقم الطبيه في المستشفيات بسرعة التسجيل على المنظومة الالكترونية لتلقي اللقاح طبقا للاجراءات المتبعه .





كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على مايبذله من جهود لتوفير اللقاحات لهم لحمايتهم من الإصابة بالعدوى لاستمرار تقديم افضل خدمة طبية للمرضى خلال الجائحة.