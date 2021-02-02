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تعليم

جولات افتراضية لطلاب المدارس عبر منصة معابد أبو سمبل .. شاهد

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:09 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
قامت معابد أبو سمبل الأثرية بإطلاق تجربة جديدة من نوعها وهى تنظيم عدد من الجولات الإفتراضية لطلاب المرحلة الثانوية من محافظات الجمهورية عبر منصة إلكترونية ويأتى ذلك فى إطار توجيهات وزارة السياحة والآثار لاتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم .

ومن جانبه قال الدكتور عبد المنعم سعيد مدير عام آثار أسوان والنوبة بأن هذه الخطوة تأتى إنطلاقًا من الدور التعليمى والثقافى للمواقع الأثرية بوزارة السياحة والآثار باعتبارها ساحات للمعرفة، وكمؤسسات تعليمية غير رسمية تلعب دورًا عظيمًا فى تنمية المجتمع المصرى بما يتماشى مع تطورات العصر الحالي حيث أثبتت الكثير من الدراسات العلمية التأثير الكبير للزيارات الميدانية للمواقع الأثرية على نواتج التعلم لدى الطلاب والمدرسين .

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هذا ويشارك فى هذه الجولات الافتراضية نحو ١٧٠ طالبًا من المرحلة الثانوية بمدارس تمثل محافظات الدقهلية ودمياط والقليوبية،تمكنوا من خلال الدخول عبر المنصة الإلكترونية "Teams" من منازلهم والمشاركة فى الجولة الإفتراضية داخل معابد أبو سمبل الأثرية جنوب أسوان ، والتى قدمها الأثرى أحمد مسعود حسان كبير مفتشى معابد أبوسمبل ، والمشرف على صندوق إنقاذ آثار النوبة بأسوان .

وكان قد أستقبل الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان وفد إتحاد طلاب المديرية للمرحلتين الإعدادية والثانوية، وذلك بحضور غريب محمود مدير عام الخدمات التربوية ، وسلمى محمود موجه عام التربية الاجتماعية.

وقد بدأ اللقاء بترحيب وكيل الوزارة بأبنائه أعضاء ( أتحاد الطلاب) ، واصفًا إياهم بحاضر مصر ومستقبلها، ونواة البناء الحقيقية للوطن.

وعقب ذلك بدأ الطلاب فى إستعراض أفكارهم ومقترحاتهم التى دارت حول دور الإتحادات الطلابية فى دعم مشروعات التطوير بالمحافظة مثل تعديل سلوك الأفراد للحفاظ على المظهر الحضارى لبوابة مصر الجنوبية ، ثم قدم بعض الأعضاء مقترحات حول الترويج للسياحة بأسوان مثل القيام ببعض أعمال الدعاية والإعلان بشكل جديد ومختلف تجذب السياح لمدينة السحر والجمال.

كما أستعرض الاتحاد مقترحاتهم حول توعية أولياء الأمور بمخاطر الأمية (سواء أمية القراءة والكتابة أو الأمية التكنولوجية) وخطتهم لتنفيذ هذا المقترح ، وعقب ذلك أبدى أعضاء الإتحاد رغبته بدعوتهم للحضور والمشاركة فى الاجتماعات الرسمية للمحافظة لعرض آراءهم وأفكارهم باعتبارهم الفئة الممثلة لطلاب أسوان.
جولات افتراضية لطلاب المدارس عبر منصة معابد أبو سمبل .. شاهد
جولات افتراضية لطلاب المدارس عبر منصة معابد أبو سمبل .. شاهد
جولات افتراضية لطلاب المدارس عبر منصة معابد أبو سمبل .. شاهد
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