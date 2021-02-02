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تعليم

وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان يستقبل إتحاد طلاب الإعدادية والثانوية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:35 ص
وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان
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شاذلى عبد الفتاح
أستقبل الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان وفد إتحاد طلاب المديرية للمرحلتين الإعدادية والثانوية، وذلك بحضور غريب محمود مدير عام الخدمات التربوية ، وسلمى محمود موجه عام التربية الاجتماعية.

وقد بدأ اللقاء بترحيب وكيل الوزارة بأبنائه أعضاء ( أتحاد الطلاب) ، واصفًا إياهم بحاضر مصر ومستقبلها، ونواة البناء الحقيقية للوطن.

وعقب ذلك بدأ الطلاب فى إستعراض أفكارهم ومقترحاتهم التى دارت حول دور الإتحادات الطلابية فى دعم مشروعات التطوير بالمحافظة مثل تعديل سلوك الأفراد للحفاظ على المظهر الحضارى لبوابة مصر الجنوبية ، ثم قدم بعض الأعضاء مقترحات حول الترويج للسياحة بأسوان مثل القيام ببعض أعمال الدعاية والإعلان بشكل جديد ومختلف تجذب السياح لمدينة السحر والجمال.

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كما أستعرض الاتحاد مقترحاتهم حول توعية أولياء الأمور بمخاطر الأمية (سواء أمية القراءة والكتابة أو الأمية التكنولوجية) وخطتهم لتنفيذ هذا المقترح ، وعقب ذلك أبدى أعضاء الإتحاد رغبته بدعوتهم للحضور والمشاركة فى الاجتماعات الرسمية للمحافظة لعرض آراءهم وأفكارهم باعتبارهم الفئة الممثلة لطلاب أسوان.

وأبدى أعضاء الاتحاد إستعدادهم أيضًا للتعاون مع الجهات التنفيذية فى مختلف المدن والأحياء والقرى، عن طريق تنشيط وتشجيع أعمال التطوع بين الطلاب (من خلال معسكرات الخدمة العامة مثل التشجير والدهانات والجداريات....إلخ)

وفى نهاية اللقاء أعرب وكيل الوزارة عن سعادته بما سمعه اليوم من شباب المستقبل، مؤكدًا دعمه الكامل لهم واستعداد المديرية لمساعدتهم وتذليل العقبات أمامهم ، كما أنه سيعمل على تنظيم لقاء بينهم وبين السيد المحافظ، لعرض أفكارهم ومقترحاتهم على سيادته، وتمنى لهم التوفيق والسداد.

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تخصيص مكافأة 5 ألاف جنيه لأفضل مركز تكنولوجى على مستوى المحافظة في الأداء وسرعة إنهاءالمعاملات الجماهيرية للمواطنين ، بجانب معاقبة أسوء مركزين بتوقيع الجزاءات الرادعة على العاملين فيهما وذلك تنفيذًا لمبدأ الثواب والعقاب .
وأكد المحافظ على أن المقصرين ليس لهم مكانًا ضمن منظومة العمل في هذه المراكز وسيتم محاسبة المسئولين عنها في حالة وجودأي أخطاء أو تقاعس من الذين لا يقدرون الوقت ولا يعملون على إنهاء مطالب ومصالح المواطن البسيط .
وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان يستقبل إتحاد طلاب الإعدادية والثانوية
وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان يستقبل إتحاد طلاب الإعدادية والثانوية
وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان يستقبل إتحاد طلاب الإعدادية والثانوية
وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان يستقبل إتحاد طلاب الإعدادية والثانوية
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