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محافظات

معًا ضد كورونا: شفاء 113 حالة بالعزل المنزلي ودفن 132 أخرى بكورونا .. شاهد

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:21 م
مبادرة معًا ضد كورونا
مبادرة معًا ضد كورونا
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شاذلي عبد الفتاح
واصلت مبادرة معًا ضد كورونا عملها التطوعي في خدمة مصابي فيروس كورونا المستجد " كوفيد -19 " بالموجة الثانية وذلك إستكمالًا لدورها بالموجة الأولى علي مستوي مراكز أسوان. 

وتم تغيير هيكل المجموعة الداخلي بحيث يركز علي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي في العزل المنزلي وتوفير إسطوانات الأكسجين وفريق التغسيل والدفن وفريق الدعم النفسي. 

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وبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتابعها المبادرة في العزل المنزلي علي مستوي المحافظة بمراكز أسوان ودراو وكوم امبو وإدفو، 200 حالة تم شفاء 113 حالة و معافاتهم تمامًا وتحولت نتائج تحاليلهم المعملية من إيجابية إلي سلبية ويعالج حاليًا بالعزل المنزلي 83 حالة. 

وشارك الفريق المتطوع لتغسيل ودفن مصابي كورونا بالمبادرة في تغسيل ودفن 132 حالة قد توفاهم الله علي مستوي مراكز المحافظة منذ بداية الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد كوفيد -19. 

وتم إنشاء قسم الطوارئ والإستغاثات لتلقي البلاغات من المصابين أو المشتبه بهم الأعراض مع تفعيل خطوط ساخنه تعمل على مدار ال 24 ساعة بالإضافة إلى مجموعة الإستشارات الطبية وهي متخصصة للرد على المصابين ومتابعتهم لحظة بلحظة وجرعات العلاج وذلك حتي إكتمال تمام الشفاء وتحول نتائجهم المعملية من إيجابية إلي سلبية. 

فيما ألغت المبادرة فريق العمل الميداني، المنوط به تنظيم التجمعات في بعض المصالح الحكومية والبنوك، وفرق التطهير الميداني الخاصه بتعقيم المنازل الخاصة بالمصابين أو المخالطين وذلك لإحتياج المتطوعيين في الخدمات الطبية والحفاظ عليهم قدر المستطاع من الإصابة. 

وتلقت المبادرة تبرعات متنوعة عبارة عن أكفان وصناديق خشب للمساعدة في دفن المتوفيين وبروتوكولات تعاون مع بعض معامل التحليل بتخفيض للمصابين وإعفاء المتعثرين مساهمة منهم في شفاء المرضي كما تبرع اهل الخير ببروتوكولات علاج مجانًا لغير القادرين.
معًا ضد كورونا: شفاء 113 حالة بالعزل المنزلي ودفن 132 أخرى بكورونا .. شاهد
معًا ضد كورونا: شفاء 113 حالة بالعزل المنزلي ودفن 132 أخرى بكورونا .. شاهد
معًا ضد كورونا: شفاء 113 حالة بالعزل المنزلي ودفن 132 أخرى بكورونا .. شاهد
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