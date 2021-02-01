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حوادث

تنفيذ 781 حكمًا قضائيًا وضبط 560 مخالفة مرورية في حملة بأسوان

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:34 م
تنفيذ 781 حكمًا قضائيًا
تنفيذ 781 حكمًا قضائيًا
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شاذلى عبد الفتاح
نظمت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان ،اليوم الاثنين،حملة مكبرة أسفرت عن ضبط الخارجين عن القانون، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن.

ونجحت جهود الأجهزة في مجال ضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد والأقراص المخدرة في ضبط متهمين وبحوزتهما تم ضبط (3) متهم وبحوزتهم (3) سلاح نارى .                         

وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 781 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (153) حكم حبس جزئي، و( 40 ) حكم حبس مستأنف، و( 357 ) أحكام غرامات، و( 229 ) أحكام المخالفات.

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وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 22 قضية تموينية شملت ضبط ( 8 ) قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 6 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، وكذا ضبط 2 قضايا لاستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها ، وضبط ( 6 ) قضايا لمخالفات المخابز البلدية.

وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 560 مخالفة مرورية شملت ضبط دراجة بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 79 مخالفة، وتحرير 140 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 91 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 127 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 120 مخالفة متنوعة.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص ( 25 )  قائد سيارة بكمين غرب أسوان  بدائرة مركز شرطة  أسوان وهو ما أسفر الفحص عن ضبط ( 2 ) حالة إيجابية لتعاطي "حشيش و بانجو و اقراص مخدرة " .

وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.
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