تنفيذ 781 حكمًا قضائيًا وضبط 560 مخالفة مرورية في حملة بأسوان

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وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 560 مخالفة مرورية شملت ضبط دراجة بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 79 مخالفة، وتحرير 140 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 91 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 127 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 120 مخالفة متنوعة.



وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص ( 25 ) قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة مركز شرطة أسوان وهو ما أسفر الفحص عن ضبط ( 2 ) حالة إيجابية لتعاطي "حشيش و بانجو و اقراص مخدرة " .



وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.



يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.

