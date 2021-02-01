مصرع شاب تحت عجلات القطار بأسوان

لقى شخص مصرعه تحت عجلات جرار قطار بمحافظة أسوان وذلك أثناء عبوره شريط السكة الحديد ، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وكان قد تلقى مأمور مركز شرطة أسوان إخطارًا من الأهالى يفيد بوقوع حادث دهس على شريط السكة الحديد بمنطقة "نجع الشديدة" بقرية أبو الريش بحرى .
وعلى الفور توجهت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث حيث تبين أنه أثناء عبور شخص يدعى طه . س 39 سنة، مقيم بمنطقة بهريف بمركز أسوان شريط السكة الحديد بالقرب من محطة الشديدة لم يلاحظ مرور جرار أحد القطارات ولفظ أنفاسه الأخيرة تحت عجلاته، وتم نقله إلى مشرحة أسوان العمومية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
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هذا وكان قد قال الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان إن الجامعة بدأت خلال شهر يناير 2021 تنفيذ مشروع المناعة التابع للاتحاد الاوروبي والذي يستمر على مدار ثلاث أعوام من تاريخ التنفيذ لكل الجامعات المشاركة وهى جامعة أسوان وأربعة جامعات مصرية أخري هى الأزهر والقاهرة ودمنهور وعين شمس والجامعة الوطنية وجامعة كابوديستريان أثينا في اليونان وجامعة لورين في فرنسا ومعهد لايبزيغ في ألمانيا.
وأوضح الدكتور أحمد غلاب أن المشروع يأتي بناءًا على توقيع عقد إتفاق في 20 يناير 2020، مشيرا إلى أن هذا المشروع يغطى محافظات مختلفة بمصر وبعض دول الإتحاد الأوروبي لأن العالم الان يواجه جائحة فيروس كورونا المستجد وغيرها من الفيروسات، وبالتالي أصبح من الضرورى على الجامعات المصرية تقديم توعية للمجتمع المحيط وخاصة الشباب وغيرهم من المواطنين والتعريف بأهمية دور المناعة وسبل تقويتها لأنها تمثل حائط الصد بجسم الانسان ضد الفيروسات .
وقال أحمد غلاب إن الجامعة تقوم بذلك الدور التوعوي والتثقيفي من خلال الأطباء بتخصصاتهم المختلفة والصيدالة والممرضين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والمعلمين وخاصة معلمى العلوم والأحياء.
من جانبه أوضح الدكتور نادى كمال عزيز جرجس مدير مركز ضمان الجودة والإعتماد بجامعة أسوان وعضو المشروع أن فوائد المشروع تتخلص فيما يلى:
بالنسبة للجامعة الارتقاء بالبحث العلمي داخل الجامعة وان تكون ضمن التصنيف العلمي بين الجامعات العالمية. والعمل علي بناء مركز علمي بحثي متطور داخل جامعة أسوان وهذا ييسر علي الباحثين عناء السفر وذلك من خلال تمويل المشروع من الاتحاد الاروبى.
وكان قد تلقى مأمور مركز شرطة أسوان إخطارًا من الأهالى يفيد بوقوع حادث دهس على شريط السكة الحديد بمنطقة "نجع الشديدة" بقرية أبو الريش بحرى .
وعلى الفور توجهت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث حيث تبين أنه أثناء عبور شخص يدعى طه . س 39 سنة، مقيم بمنطقة بهريف بمركز أسوان شريط السكة الحديد بالقرب من محطة الشديدة لم يلاحظ مرور جرار أحد القطارات ولفظ أنفاسه الأخيرة تحت عجلاته، وتم نقله إلى مشرحة أسوان العمومية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
واقرأ أيضًا: بواسطة "سوان كوليدج".. تعليم أسوان: تسديد مصروفات 77 طالبا وطالبة بالابتدائى والإعدادى.. شاهد
هذا وكان قد قال الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان إن الجامعة بدأت خلال شهر يناير 2021 تنفيذ مشروع المناعة التابع للاتحاد الاوروبي والذي يستمر على مدار ثلاث أعوام من تاريخ التنفيذ لكل الجامعات المشاركة وهى جامعة أسوان وأربعة جامعات مصرية أخري هى الأزهر والقاهرة ودمنهور وعين شمس والجامعة الوطنية وجامعة كابوديستريان أثينا في اليونان وجامعة لورين في فرنسا ومعهد لايبزيغ في ألمانيا.
وأوضح الدكتور أحمد غلاب أن المشروع يأتي بناءًا على توقيع عقد إتفاق في 20 يناير 2020، مشيرا إلى أن هذا المشروع يغطى محافظات مختلفة بمصر وبعض دول الإتحاد الأوروبي لأن العالم الان يواجه جائحة فيروس كورونا المستجد وغيرها من الفيروسات، وبالتالي أصبح من الضرورى على الجامعات المصرية تقديم توعية للمجتمع المحيط وخاصة الشباب وغيرهم من المواطنين والتعريف بأهمية دور المناعة وسبل تقويتها لأنها تمثل حائط الصد بجسم الانسان ضد الفيروسات .
وقال أحمد غلاب إن الجامعة تقوم بذلك الدور التوعوي والتثقيفي من خلال الأطباء بتخصصاتهم المختلفة والصيدالة والممرضين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والمعلمين وخاصة معلمى العلوم والأحياء.
من جانبه أوضح الدكتور نادى كمال عزيز جرجس مدير مركز ضمان الجودة والإعتماد بجامعة أسوان وعضو المشروع أن فوائد المشروع تتخلص فيما يلى:
بالنسبة للجامعة الارتقاء بالبحث العلمي داخل الجامعة وان تكون ضمن التصنيف العلمي بين الجامعات العالمية. والعمل علي بناء مركز علمي بحثي متطور داخل جامعة أسوان وهذا ييسر علي الباحثين عناء السفر وذلك من خلال تمويل المشروع من الاتحاد الاروبى.