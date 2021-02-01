محافظ أسوان : مكافأة 5 آلاف جنيه لأفضل مركز تكنولوجى وجزاءات رادعة للمقصرين

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تخصيص مكافأة 5 آلاف جنيه لأفضل مركز تكنولوجى على مستوى المحافظة في الأداء وسرعة إنهاءالمعاملات الجماهيرية للمواطنين ، بجانب معاقبة أسوء مركزين بتوقيع الجزاءات الرادعة على العاملين فيهما وذلك تنفيذًا لمبدأ الثواب والعقاب.











وأكد المحافظ على أن المقصرين ليس لهم مكانًا ضمن منظومة العمل في هذه المراكز وسيتم محاسبة المسئولين عنها في حالة وجودأي أخطاء أو تقاعس من الذين لا يقدرون الوقت ولا يعملون على إنهاء مطالب ومصالح المواطن البسيط .





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جاء ذلك أثناء اجتماع محافظ أسوان مع رؤساءالمراكز والمدن والمسئولين والعاملين بالمراكز التكنولوجية بجميع أنحاء المحافظة في إطار المراجعة الدوؤبة من المحافظة لمستوى الأداء داخلها.





وشدد اللواء أشرف عطية على إلغاء جميع الأجازات الإستثنائية الخاصة بالإجراءات الإحترازية لمجابهة جائحة كورونا في ظل حاجة العمل الملحة لعدم تعطيل آلية تقديم الخدمات المختلفة وإنهاء المعاملات المتأخرة في المدة القانونية المحددة لها.





ووجه أشرف عطية إلى المتابعة الدقيقة والميدانية من خلال المسئولين عن هذه المنظومة للوقوف من أرض الواقع على أهم المشاكل والتحديات وأوجه القصور لمعالجتها أولا بأول والقضاء على أي مبررات للفشل داخل هذه المراكز التي تم توفير كافة الإمكانيات لها.







وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على مواصلة الدعم والمساندة للإسراع بتنفيذ المشروع السويسرى لدعم مياه الشرب بمناطق خور عواضه والخطارية والأمبركاببشرق مدينة أسوان وذلك بعد نجاح مشروع الناصرية كمرحلة أولى والذى إستفاد منهحوالى 100 ألف مواطن ، وهو الذى يتوافق مع خطة المحافظة فى تحقيق التنمية المستدامة لهذه المناطق برفع كفاءة البنية التحتية ، بجانب تكثيف الخدمات البيئية والثقافية والتعليمية والشبابية والرياضية ، بالإضافة إلى تطوير وتحديث سيارات السرفيس في الفترة القادمة .







وقد أشاد اللواء أشرف عطية بالعلاقات البناءة والمثمرة مع دولة سويسرا الصديقة لإستكمال المشروعات التنموية الجارى تنفيذها أو المقترحة خلال الفترة القادمة على أرض المحافظة وخاصة هذا المشروع الحيوى الذى تصل تكلفته إلى 140 مليون جنيه لمكون توفير مياه الشرب بكميات كافية ،بالإضافة إلى مكون الدعم الفني والحوكمة للشركة ، فضلًا عن مكون توعية السكان بقضايا النظافة العامة والمياه والبيئة .