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برلمان

التخطيط: الوزارة تولي اهتماما كبيرا لجذب الاستثمارات العامة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:28 ص
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح عدسة خالد مشعل
أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بشأن جذب الاستثمارات العامة لتعود بالنفع على تحسين أوضاع المواطنين في كافة مجالات الحياة. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم  الاثنين برئاسة  المستشار الدكتور حنفي جبالي حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة(مصر تنطلق 2018-2020).

وكشفت السعيد عن أن الاستثمارات العامة زادة بنسبة 66% خلال 3 سنوات الماضية، موضحة أن هذه الزيادة انعكست على أداء تقديم الخدمات للمواطنين عبر توفير المزيد من الارتقاء بالحياة العامة.

وأضافت أن تحسين الخدمات الأساسية للمواطن تحققت خلال المرحلة السابقة عبر توفير التمويلات اللازمة لتحسين جودة هذه الخدمات سواء في قطاع الصحة أو التعليم أو خفض البطالة بالإضافة إلى المشروعات العامة.

وأشارت إلى دعم تنفيذ المشروعات المختلفة بالدولة في إطار حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تقديم الدعم اللازم لمؤسسات الدولة والجهات كافة لتنفيذ المشروعات التي تخدم المواطنين.
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