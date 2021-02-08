بمكونين فقط.. تخلص من حصوات الكلي والأملاح نهائيا

البنجر من الخضروات التي لا تحظى بالتقدير. يمكن تناولها نيئة أو مطبوخة ، ولديها ألذ نكهة حلوة، و البنجر صحي بشكل لا يصدق ويعزز المناعة، جدا.





يعتبر البنجر مثاليًا في العصير ، لأنه حلو بشكل طبيعي. وهي متاحة بشكل عام على مدار السنة و فمن الجيد إضافة بعض الفواكه والخضروات الصحية الأخرى للمساعدة في موازنة النكهات.





يشتكي بعض الناس من طعم البنجر "الترابي". ولكن ، إذا لم تجرب هذه الوصفة مطلقًا ، أعتقد أنها ستغير رأيك.





تدعم جميع المكونات الموجودة في وصفة عصير البنجر محلية الصنع نظام إزالة السموم الطبيعي من الجسم كما أن البنجر يساعد بشكل خاص في التخلص من السموم، ولديه العديد من الفوائد الصحية الأخرى أيضًا.





تمت دراسة عصير البنجر لدوره في خفض ضغط الدم وزيادة الطاقة والتخلص من املاح الجسم وحصوات الكلي كما يمكن خلط البنجر مع الكرفس او اضافة مكونات اخري وهي :



البقدونس والتفاح والزنجبيل والليمون كلها أطعمة غنية بالعناصر الغذائية ولها خصائص داعمة للتخلص من السموم. ويمكن اضافة الخيار في وصفة عصير الشمندر هذه للمساعدة في تخفيف نكهة البنجر القوية ، ولإضافة تأثير موازنة محايد للعصير الكلي.





الخطوة الأولى

الخطوة الأكثر استهلاكا للوقت في صنع أي نوع من عصير الخضار محلية الصنع هي غسل الخضروات وتحضيرها. في هذه الوصفة ، ما عليك سوى إزالة خضار البنجر ، وقطع نهايات البنجر





الخطوة الثانية

يمكنك أيضًا استخدام خلاط عالي السرعة لصنع العصير ، ولكن سيتعين عليك تصفية اللب إذا كنت تستخدم خلاطًا.

من المثير للاهتمام أيضًا ملاحظة أنه حتى استخدام بنجر كبير واحد فقط سيحول العصير إلى اللون الأحمر ، بغض النظر عن الخضروات الأخرى المضمنة.



