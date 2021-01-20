طريقة عمل سلطة البنجر زى المطاعم

يعتبر البنجر من الخضراوات التي تحتوي على العديد من الفوائد والمغذيات، كما انها تمد الجسم بالعديد من الفيتامينات عند تناولها بشكل دائم، كما يستخدم الشمندر كنبات طبي لعلاج العديد من الحالات الصحية مثل خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بالسكري وتحسين الذاكرة على سبيل المثال.
ويحتوى البنجر على اللون الأحمر بسبب صبغة تسمى بيتالين ، ولهذا السبب يتم استخدامه في الغالب كـ"مُلوِّن طعام"، كما يحتوي الشمندر على مجموعة مليئة بالعناصر الغذائية والفلافونيدات المفيدة التي تسمى الأنثوسيانين.
طريقة عمل سلطة البنجر مثل المطاعم
المكونات
4 حبات شمندر
1/2 بصلة صغيرة مفرومة ناعمًا
1 فص ثوم كبير مفروم
3 ملاعق كبيرة سكر بني حبيبات
45 مل زيت زيتون / زيت نباتي نقي
90 مل من الخل أبيض
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون طازج
طريقة تحضير سلطة البنجر
ضع البنجر في أناء، واضف الماء.
أغلق الاناء بشكل بسيط، ودعه يُغلى المزيج حتى ينضج البنجر.
أضف المزيد من الماء كلما تقدمت، ستعرف أن البنجر قد تم طهيه عندما يمكنك ثقبه بسهولة بشوكة أو سكين المائدة.
عندما يتم طهيها، اترك البنجر يبرد تمامًا قبل تحضير السلطة.
عندما تبرد ، قطعيها إلى مكعبات صغيرة الحجم وضعيها في وعاء.
أضف البصل المفروم ناعمًا إلى الشمندر.
خذ باقي المكونات ، مثل السكر البني وزيت الزيتون والثوم والفلفل الأسود المطحون حديثًا وخل العنب الأبيض، قلبيهم جيدًا حتى يذوب السكر.
ضع صلصة السلطة في الوعاء مع البنجر والبصل، قم بتقليب سريع و خفيف حتى يتم دمج كل شيء.
احفظي السلطة في برطمان زجاجي وضعيها في الثلاجة لحوالي 5 أيام، هذه المرحلة اختيارية.
إذا كنت ترغب في تناول سلطة البنجر الخاصة بك على الفور ، يمكنك أن تظل مذاقها رائعًا ، حتى بعد تحضيرها مباشرة!
طريقة عمل سلطة البنجر الحلو
المكونات
4-5 بنجر أحمر
2 ملعقة كبيرة من السكر
1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون
1 ملعقة كبيرة من زيت الكانولا
1 ملعقة صغيرة من الملح
طريقة تحضير سلطة البنجر الحلو
اغسل البنجر.
اقطع سيقانها وقيعانها لكن لا تقشرها.
نقطعها إلى أرباع ونضعها في إناء من الماء (يكفي الماء لتغطية البنجر).
ضع الماء ليغلي.
اخفض اللهب إلى درجة حرارة منخفضة وغطيه واتركه يطهى لمدة ساعة و 15 دقيقة.
صفي البنجر وبرّده، ثم قشرها وقطعها، وأضف السكر وعصير الليمون والزيت والملح.
غطيها وضعيها في الثلاجة، يفضل ان تترك لمدة ساعات قبل تناولها.
مقادير سلطة البنجر
مقادير سلطة البنجر
500 جرام بنجر
علبة ذرة صفراء
1 حبة فلفل أخضر
1 حبة متوسطه بصل
1 كوب عصير ليمون
1 كوب زيت
1 كوب خل
1 معلقه صغيره فلفل أسود
2 معلقه صغيره ملح
1 معلقه صغيره زيت زيتون
مكعبات ثلج للتجهيز
طريقة تحضير سلطة البنجر
- في قدر عميق ضعي كمية وفيرة من الماء ضعي القدر على نار متوسطة ليغلي الماء بقوة
- باستعمال سكين حادة وعلى اللوح الخاص بتقطيع الخضروات قطعي البنجر إلى قطع متوسطة الحجم، ضعيه في الماء ودعيها لعدة دقائق لتصبح لينة
- أحضري طبق عميق وضعي فيه مقدار من الماء ومكعبات الثلج. أخرجي البنجرا من الماء المغلي ودعي مباشرة في الماء المثلج دعيها لعدة دقائق
- باستعمال سكين حادة وعلى اللوح الخاص بتقطيع الخضروات قطعي الفلفل إلى شرائح ودعيها جانبا
- قطعي البصل إلى شرائح رقيقة جدا. بأطراف أصابعك فرقي شرائح البصل عن بعضها البعض.. في طبق عميق ضعي عصير الليمون، الخل، الملح،الفلفل والزيت قلبي المواد بمضرب شبك ضعي شرائح البصل وقلبيها لتتغطى تماما بالخليط و ضعيها جانبا
- أحضري طبق تقديم واسع وقدمي السلطة مباشرة
- في قدر عميق ضعي كمية وفيرة من الماء ضعي القدر على نار متوسطة ليغلي الماء بقوة
- باستعمال سكين حادة وعلى اللوح الخاص بتقطيع الخضروات قطعي البنجر إلى قطع متوسطة الحجم. ضعيه في الماء ودعيها لعدة دقائق لتصبح لينة
- أحضري طبق عميق وضعي فيه مقدار من الماء ومكعبات الثلج. أخرجي البنجرا من الماء المغلي ودعي مباشرة في الماء المثلج دعيها لعدة دقائق
- باستعمال سكين حادة وعلى اللوح الخاص بتقطيع الخضروات قطعي الفلفل إلى شرائح ودعيها جانبا
- قطعي البصل إلى شرائح رقيقة جدا. بأطراف أصابعك فرقي شرائح البصل عن بعضها البعض.. في طبق عميق ضعي عصير الليمون، الخل، الملح،الفلفل والزيت قلبي المواد بمضرب شبك ضعي شرائح البصل وقلبيها لتتغطى تماما بالخليط و ضعيها جانبا
- أضيفي الذرة
- أحضري طبق تقديم واسع وقدمي السلطة مباشرة
المصدر thespruceeats