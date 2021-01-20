طريقة عمل سلطة البنجر زى المطاعم

يستخدم الشمندر كنبات طبي لعلاج العديد من الحالات الصحية مثل خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بالسكري وتحسين الذاكرة على سبيل المثال.

طريقة عمل سلطة البنجر مثل المطاعم

المكونات

طريقة تحضير سلطة البنجر

ضع البنجر في أناء، واضف الماء.

أغلق الاناء بشكل بسيط، ودعه يُغلى المزيج حتى ينضج البنجر.

أضف المزيد من الماء كلما تقدمت، ستعرف أن البنجر قد تم طهيه عندما يمكنك ثقبه بسهولة بشوكة أو سكين المائدة.

عندما يتم طهيها، اترك البنجر يبرد تمامًا قبل تحضير السلطة.

عندما تبرد ، قطعيها إلى مكعبات صغيرة الحجم وضعيها في وعاء.

أضف البصل المفروم ناعمًا إلى الشمندر.

خذ باقي المكونات ، مثل السكر البني وزيت الزيتون والثوم والفلفل الأسود المطحون حديثًا وخل العنب الأبيض، قلبيهم جيدًا حتى يذوب السكر.

ضع صلصة السلطة في الوعاء مع البنجر والبصل، قم بتقليب سريع و خفيف حتى يتم دمج كل شيء.

احفظي السلطة في برطمان زجاجي وضعيها في الثلاجة لحوالي 5 أيام، هذه المرحلة اختيارية.